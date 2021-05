Truffatrice si finge morta: scoperta grazie al suo barboncino

Sono sempre di più i truffatori che trovano i mezzi maggiormente illeciti e assurdi per sovvertire la legge, ma che vengono anche scoperti grazie a qualcuno di davvero inaspettato. La storia qui seguente ha luogo in Spagna dove a scoprire la truffa ordita ai danni dell’azienda dove lavorava, per evitare il processo e le possibili sanzioni in corso, è stato il barboncino di proprietà della donna. Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire cosa sia successo.

Il fatto è avvenuto in Spagna, ma la truffatrice è di nazionalità tedesca che è arrivata a fingersi morta per evitare le indagini e il processo. L’inghippo è stato scoperto grazie al suo cane di razza barboncino che ha permesso alla donna di essere arrestata. Il fatto di questa 47enne tedesca che ha truffato per tantissimi milioni l’azienda per la quale lavorava è raccontato dal giornale locale Diario de Mallorca.

La donna ha sottratto più di un milione di Euro dall’azienda che ha sede in Germania e, proprio per questa truffa, avrebbe dovuto comparire davanti al giudice per il processo nella data del 2 novembre 2020. Peccato non si sia mai presentata in quanto ha simulato la sua morte, anche grazie all’appoggio dei genitori che l’hanno supportata in questo piano.

I primi giorni di gennaio, i suoi genitori hanno dato come prova al tribunale di Palma un attestato di morte della truffatrice in seguito a un incidente stradale. In questo modo per più di 18 mesi, ha evitato le indagini e il processo a suo carico. In questo periodo, ha condotto la sua vita normalmente insieme al suo marito in una casa della Spagna con le indagini che, nel frattempo, si sono arenate.

A quel punto, a insospettire il tutto, è stata proprio l’azienda dove lavorava che ha capito ci fosse qualcosa di sbagliato e, grazie al suo barboncino, sono riusciti a rintracciarla e arrestarla. Gli investigatori hanno cominciato a fare delle indagini, a cominciare dai suoi profili social, dove si è scoperto che uno dei grandi amori della sua vita fosse il barboncino, un esemplare non molto comune in quel luogo.

Dal momento che la donna era morta, bisognava anche pensare a come sistemare il cagnolino, di cui inizialmente si sono perse le tracce. Gli investigatori, sorpresi da questo fatto, hanno deciso di perlustrare l’area in cui solitamente vanno a girare i cani e sono giunti a capo dell’imbroglio.

In questa zona, hanno trovato il marito della donna e anche il suo barboncino e, successivamente, sono risaliti all‘abitazione della truffatrice. Durante le indagini si è scoperto anche un’auto parcheggiata nel retro della casa qualora avesse voluto fuggire, ma è stata arrestata ponendo fine a questa truffa.