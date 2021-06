Trova documenti top secret alla fermata del bus: i segreti dello scontro in mare con la Russia

Un report top secret lasciato accidentalmente ad una fermata dell’autobus. Si, è successo realmente e non è una fake news, né un racconto di un romanzo giallo. Stando a quanto si legge sulla stampa internazionale, i fatti sono avvenuti in una cittadina del sud del Regno Unito alcuni giorni fa, tra l’incredulità generale.

QUesta è una storia che ha davvero dell’incredibile, quasi fosse uscita dalla penna di un genio del thriller e dello spionaggio internazionale. Ma ancora una volta la realtà supera l’immaginazione. In una uggiosa giornata di giugno, una persona ha rinvenuto un plico molto voluminoso alla fermata dell’autobus.

Incuriosito dal documento, lo ha preso in mano e ha scorto una scritta inequivocabile: “Top secret – solo per gli occhi degli inglesi“. Un timbro rosso, che si stagliava su una catelletta di colore marroncino. Per l’uomo non c’è voluto molto tempo per capire che tra le mani aveva dei documenti importanti, anzi scottanti.

Per lui e per il bene della nazione, era quindi importante farli avere al legittimo proprietario, con discrezione ed in tempi brevissimi. Già ma come si fa a dire all’ufficiale di Sua Maetà che ha perso dei documenti riservatissimi? L’uomo ha pensato bene di contattare la BBC, quindi affidare loro il compito di lanciare la notizia nella speranza che il distratto funzionario del Ministero della Difesa si facesse vivo.

Le informazioni rinvenute nelle carte hanno fatto emergere delle novità circa la politica estera del Regno di Sua Maestà. Secondo quanto riporta Il Giornale, l’incidente avvenuto nelle coste della Crimea sarebbe stato una mossa ben studata da parte di Londra. Sulla ricostruzione dei fatti ovviamente c’è disaccordo tra entrambe le parti.

Ma il dato di fatto è che una nave della Royal Navy si è trovata all’nterno delle acque territoriali della Crimea, mettendo così in allarme la difesa russa.