Treat Williams è improvvisamente scomparso. Addio al volto di "C’era una volta in America" ed "EverWood"

Un’icona del cinema e della TV USA, ma conosciuto e amato anche all’estero, ci ha lasciati improvvisamente a causa di uno scontro in moto in Vermont, pare che un’auto gli abbia tagliato la strada.

Nato nel 1951, Williams ha iniziato la sua carriera a Broadway. come protagonista di numerosi musical di discreto successo. Negli anni ’70 è approdato al cinema, la sua vera passione, e ha recitato in più di 120 pellicole diverse. Tra i suoi lavori più amati e conosciuti ricordiamo Hair, per cui fu nominato al prestigioso Golden Globe (nella traspozione cinematografica del celebre musical Treat vesitiva i panni di George Berger).

Negli anni successivi si è cimentato in capolavori cinematografici come “1941-Allarme a Hollywood“ di Steven Spielberg e “C’era una volta in America“ di Sergio Leone.

Indimenticabile la sua interpretazione di Dr. Andy Brown nel TV-Show Everwood, ed è apparso anche in diversi episodi di Brothers & Sisters. Dal 2002 al 2006 ha diretto la serie TV Everwood ed è stato nominato per due Screen Actors Guild Awards.

Il pubblico Italiano lo conosce anche come Mike, il capostipite di una numerosa famiglia di origine irlandese nella serie Chesapeake Shores (disponibile su Netflix).

Il comunicato

I familiari hanno divulgato un comunicato ufficiale che non lascia dubbi: “È con grande tristezza che comunichiamo che il nostro amato Treat Williams è deceduto questa notte a Dorset, nel Vermont, dopo uno scontro frontale contro un auto, come potete immaginare, siamo scioccati e molto addolorati in questo momento”.

Barry McPherson, agente di Williams da 15 anni, ha confermato che l’attore ha perso la vita a causa dello schianto contro un’auto nel Dorset (Vermont). L’attore è l’unico deceduto. In condizioni critiche, è stato trasportato d’urgenza presso un ospedale di Ticonderoga, New York e, dopo poche ore, è stato comunicato ufficialmente il decesso.