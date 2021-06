Trasforma la sua casa in un giardino con più di 200 specie di piante

Le passioni sono il motore della vita e aiutano a trovare sempre nuovi stimoli. Dalla passione per i francobolli sino alle farfalle passando per le bambole, sono davvero tante e disparate. Chi ha il pollice verde ci tiene ad avere piante diverse trasformando la sua casa in un giardino con tantissime specie. La passione per le piante e il giardinaggio ha contagiato un uomo del Regno Unito che vive immerso in una giungla casalinga.

Il protagonista di questa storia è Johnny Balchandani, 34enne, sposato con due bambini che ha una vera e propria passione per il giardinaggio e il pollice verde. L’uomo vive a Malvern, una piccola cittadina del Worchestershire, dove negli anni ha speso una fortuna per avere in casa tantissime piante di specie varie sia tropicali che indoor costruendo una foresta casalinga che attira le critiche da parte della moglie.

Un impegno non indifferente, sia in termini economici, ma anche di cura delle piante. Durante questi anni, si stima che abbia speso circa sei mila sterline che corrispondono a sette mila Euro per la sua foresta e giardinaggio. La sua passione comincia a Parigi dove lavorava e viveva e nella sua casa ha cominciato a coltivare alcune piante tropicali, sebbene lo spazio non fosse troppo grande.

Gli mancava talmente tanto la campagna britannica che ha cominciato a ricrearla in casa. Gli amici e ospiti quando vanno a trovarlo, rimangono scioccati dalla miriade di piante che ospita. La convivenza con la moglie non è affatto semplice, anzi, è spesso fonte di incomprensioni. A proposito del suo amore per le piante, rivela: “Ho sempre avuto un amore per le piante, ma non ho mai incontrato qualcuno che abbia così tanta passione per le piante in generale – indoor e outdoor”.

La moglie non è contenta in quanto ogni angolo della casa è invaso da cespugli, foglie e arbusti. Il discorso cambia per i bambini in quanto possono nascondersi e giocare in mezzo alle piante. Johnny trascorre circa due ore del suo tempo a prendersi cura delle piante, annaffiandole ogni giorno. Le piante sono ovunque: dal soggiorno, su per le scale sino ad arrivare al tetto di casa da cui penzolano.

Oltre a lavorare, in quanto è direttore marketing, insieme alle sue piante, si occupa anche di quelle dei suoi amici che gliele affidano considerando la sua propensione per il pollice verde.