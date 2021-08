Tragedia per Michael Ballack: il figlio 18enne muore in un incidente col quad

La famiglia dell’ex calciatore Michael Ballack è scossa da una orribile tragedia che sta facendo il giro dei media di tutto il mondo. Il figlio 18enne Emilio Ballack è morto in Portogallo in seguito ad un incidente con il quad del quale era alla guida. La tragedia sarebbe avvenuta nei pressi della residenza estiva che l’ex giocatore della nazionale tedesca aveva acquistato anni fa.

Secondo quanto riportato dai media portoghesi, l’incidente è avvenuto giovedì intorno alle 2 di notte nella proprietà della famiglia nei pressi di Villas do Mar, vicino alla città di Troia a sud di Lisbona. La polizia ha dichiarato che l’adolescente stava guidando su un terreno irregolare quando il quad si è ribaltato, cadendogli addosso e schiacciandolo.

I pompieri hanno cercato di liberarlo da sotto il mezzo, ed i medici hanno poi tentato il tutto per tutto per cercare di rianimarlo, ma ogni tentativo è risultato vano ed il giovane è stato pronunciato morto sul posto. Il teenager non si trovava su una strada pubblica ed è l’unica persona coinvolta nell’incidente, precisa la nota della polizia locale.

I media portoghesi riportano che il giovane stesse facendo retromarcia per uscire dalla proprietà quando ha perso il controllo del mezzo durante la manovra ed è finito su una strada pubblica con il quad addosso. A lanciare l’allarme sarebbe stata la nonna di Emilio, presente nella proprietà di famiglia al momento dell’incidente.

Emilio era uno dei tre figli che Ballack ha avuto insieme alla ex moglie Simone Lambe, sposata nel 2008 e dalla quale divorziò nel 2012. Oltre ad Emilio, che era nato nel 2002, la coppia ha avuto il primogenito Louis nato nel 2001 ed il terzogenito Jordi arrivato nel 2005. Michael Ballack, icona del calcio tedesco degli anni 2000 e capitano della Nazionale dal 2004 al 2010, ha militato anche nel Bayern Monaco e nel Chelsea nel corso della sua carriera sportiva.