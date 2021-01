Una notizia sconvolgente, quella che arriva dagli USA. Mercoledì scorso, all’interno di un’abitazione di Filadelfia, nello stato della Pennsylvania, si è consumata una tragedia legata alla forte diffusione di armi negli Stati Uniti.

Un bimbo di 5 anni ha sparato e ucciso la cuginetta di 9 anni, con una pistola che gli era stata consegnata dal fratello 12enne della vittima. Per la povera Nyssa Davis, raggiunta da un proiettile alla nuca, l’arrivo tempestivo dei soccorsi e i tentativi del personale sanitario giunto sul posto di rianimarla si sono rivelati inutili, tanto che la piccola è spirata poche ore dopo il ricovero in ospedale.

Gli indagati

Mentre gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica della tragedia, per capire, quindi, se si sia trattato di uno sparo partito accidentamente o fatto per gioco, attualmente risultano indagati ed arrestati per omicidio colposo sia il 12enne, fratello della vitttima, che ha consegnato al cugino di 5 anni la pistola mentre stava giocando, che il padre della vittima, il 39enne Bake Davis, proprietario dell’arma che l’ha lasciata incustodiita in casa.

Durante le perquisizioni effettuate nell’abitazione, è stata ritrovata anche un’altra pistola. Una cosa è certa: i bambini, negli istanti in cui si è consumata la tragedia, erano da soli. La madre di Nyssa ha dichiarato ai media locali: “Il padre l’amava da morire, so che in questo momento è distrutto”. La donna, separata da Bake Davis, non viveva con loro. Nyssa, il fratello e il padre abitavano in una casa in affitto con l’uomo e la ragazza di questo.

Il problema della vendita delle armi, legale negli USA, è un tema su cui, ormai da diverso tempo, è in corso un acceso dibattito anche per via degli incidenti, alcuni mortali, verificatisi nel corso degli anni. Sempre in Pennsylvania un bimbo di 3 anni ha sparato al padre mentre l’uomo dormiva, per fortuna senza conseguenze fatali, mentre, in un altro caso, un bimbo piccolo è morto.