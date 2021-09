Una notizia tragica, di quelle che non si vorrebbero mai raccontare, quella che sto per scrivere. Al Glenwood Caverns Adventure Park, a Glenwood Springs, in Colorado, una bambina di appena 6 anni è morta a causa di un incidente avvenuto all’Haunted Mine Drop, una delle tante attrazioni del parco divertimenti.

La piccola, stando a quanto è emerso, in attesa che vengano eseguiti tutti i rilievi del caso, sarebbe rimasta gravemente ferita durante la corsa nella “miniera”, morendo poco dopo.

La ricostruzione della tragedia

Fin da subito, il personale del parco ha tentato di prestare i primi soccorsi alla bambina, sino all’arrivo dei paramedici, che hanno solo potuto constatare il decesso. Quel che i giornali riferiscono è che la bambina, di cui non è stata resa nota l’identità, era in vacanza a Glenwood Springs insieme alla sua famiglia.

L‘Haunted Mine Drop, una delle attrazioni più antiche del parco, si trova nelle vicinanze del suo ingresso. Lo stesso sito web del parco descrive l’attrazione come “la prima corsa in caduta libera al mondo per andare sottoterra”, immergendo i partecipanti per 110 piedi nelle oscure profondità di Iron Mountain, in quella che sembra una caduta libera.

Dopo il gravissimo incidente, il parco è stato temporaneamente chiuso per consentire alle autorità di eseguire tutti gli accertamenti del caso. Al momento non è noto contro cosa abbia urtato la bambina. Nonostante l‘International Association of Amusement Ride and Attractions riporti che, in media, nei parchi divertimenti vengano segnalati circa 1200 infortuni ogni anno, quello di Glenwood Springs è considerato relativamente sicuro con solo circa un infortunio ogni 15,5 milioni di corse effettuate su giochi come le montagne russe.

Sicuramente nelle prossime ore emergeranno ulteriori elementi che ci aiuteranno a ricostruire la dinamica di questa tragedia consumatasi nel parco divertimenti davanti agli occhi increduli e sconvolti di coloro che hanno assistito alla morte in diretta di una bambina di soli 6 anni in una giornata in cui avrebbe soltanto dovuto svagarsi.