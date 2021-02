Tragedia in Ohio: 27enne spara ai 3 figli della fidanzata, uccidendone 2

Due morti ed un ferito grave. E’ questo il tragico bilancio di una lite domestica finita in sparatoria, avvenuta venerdì scorso in un appartamento nella città di Toledo, in Ohio. Kevin Moore, 27enne, è stato arrestato e si trova attualmente in un carcere della contea di Lucas. L’uomo dovrà rispondere di 2 capi d’accusa di omicidio aggravato e di un’aggressione criminale.

Moore è accusato di aver sparato ai 3 figli della fidanzata, di cui 2 rimasti uccisi sul colpo ed un terzo, che lotta tra la vita e la morte, ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale pediatrico Mott dell’Università del Michigan.

L’accaduto

Secondo la polizia, la sparatoria è avvenuta dopo una lite domestica tra Moore e la sua compagna. Quando la polizia è arrivata nell’appartamento ha trovato i bambini tutti con ferite d’arma da fuoco. Due le vittime, il più piccolo, di 1 anno, Gabriel Philips ed il fratellino Ahmir Phillips di 5 anni. Ashton, di 4 anni, versa in gravissime condizioni, secondo le informazioni diffuse dalla polizia americana.

“Crediamo di aver fermato il responsabile”, ha detto il tenente della polizia di Toledo Daniel Gerken ai giornalisti, intervenuti sul luogo del delitto. Successivamente la polizia ha identificato il sospettato come Kevin Moore. Il capo della polizia di Toledo, George Kral, ha scritto: “Per favore pregate per queste vittime, le loro famiglie e i primi soccorritori che erano sulla scena stasera”, aggiungendo: “Questa è stata una notte davvero triste per la nostra comunità”.

In questi giorni continuano ad espandersi a macchia d’olio, in tutto il mondo, casi di uccisione di piccoli innocenti e povere donne, i cui nomi vanno ad aggiungersi ad un lungo elenco di femminicidi. Sono in tanti ad interrogarsi su cosa stia accadendo e se la pandemia possa, in qualche modo, aver accentuato questi fenomeni. Un dato è certo: sono tanti gli angeli volati prematuramente in cielo.