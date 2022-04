Un terribile incidente aereo si è verificato nelle scorse ore in Costa Rica, stato del Centro America. Il video, subito dopo il disastro, è stato postato su Facebook da La Cutacha Noticiosa.

In esso si nota l’aereo cargo Boeing 757-200 giallo, del noto colosso della logistica tedesco Dhl, spezzarsi in due dopo l’atterraggio di fortuna all’aeroporto internazionale Juan Santamaria di Costa Rica.

La ricostruzione della tragedia

L’incidente è avvenuto ieri, 7 aprile 2022, poco prima delle 10:30 (le 18:30 in Italia). dopo che il pilota dell’aereo Boeing-757, decollato dall’aeroporto internazionale Juan Santamaria, fuori da San Jose, è stato costretto a tornare indietro, 25 minuti dopo, dopo aver richiesto un atterraggio di emergenza per via di un guasto meccanico rilevato in cabina di pilotaggio.

Sulla base delle informazioni riportate dai colleghi di SkyTg24 nel loro sito online, sembra che l’equipaggio abbia allertato le autorità località di un non meglio precisato problema idraulico. L’areo cargo, che trasportava posta e pacchi, è andato fuori pista, si è ribaltato e si è rotto all’altezza delle ruote posteriori, emettendo una nuvola di fumo. A bordo c’erano 2 membri di equipaggio, rimasti illesi ma trasferiti comunque in ospedale per precauzione, e il pilota, apparso visibilmente sotto shock subito dopo il fattaccio, ma anche lui. fortunatamente, rimasto illeso.

L’incidente ha causato la chiusura temporanea del più grande aeroporto del Paese, con un impatto su centinaia di voli e oltre 8.000 passeggeri. Le attività, dopo che la pista è stata liberata, sono tornate alla normalità. Immediatamente sono scattate le indagini da parte delle autorità preposte per ricostruire nel dettaglio l’accaduto e soprattutto per capire quale sia stato il problema che ha portato alla clamorosa rottura del gigantesco aereo. Per fortuna, nonostante dei momenti di angoscia e forte preoccupazione, non ci sono state vittime. Solo un brutto colpo per il pilota e i 2 membri dell’equipaggio.