Una morte assurda, una vicenda che a raccontarla si stenta a crederci, quella accaduta al piccolo Joao Miguel, che avrebbe perso la vita, cadendo a capofitto nel secchio d’acqua che la madre stava utilizzando per lavare il pavimento.

La tragedia si è consumata in pochi attimi, quelli in cui la donna si è allontanata per pochi minuti dal figlio, andando a parlare con il nipote al cancello principale e non ha lasciato scampo alla povera vittima.

L’accaduto

Stando ad una ricostruzione dei fatti, riportata dalla stampa locale, la donna stava pulendo casa, mentre il bimbo giocava all’interno dell’abitazione nella città di Cariacica, in Brasile. La donna lo ha lasciato da solo per pochi minuti, andando a parlare con il nipote e, al suo ritorno, ha fatto la terribile scoperta: il piccolo Joao Miguel, che avrebbe compiuto 1 anno il mese successivo, aveva la testa dentro il secchio.

Immediatamente, la donna e la sorella hanno tentato di salvarlo, chiedendo aiuto e allertando i soccorsi, essendosi, sin da subito, resesi conto della gravità delle condizioni del bambino. I soccorsi, giunti sul luogo in cui si è consumata la tragedia, non hanno potuto far altro che constare il decesso, anche se la polizia sta proseguendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto ed escludere totalmente la responsabilità della madre.

Anche in Italia si è verificato, anni fa, nel 2016, un evento tragico molto simile, in un appartamento al piano terra di una palazzina a Porto Recanati, dove un bimbo di 16 mesi è morto annegato in un secchio d’acqua, nel quale si era rovesciato con il suo girello, finendo a bocca in giù nel recipiente che serviva a lavare il pavimento. Il bimbo non è riuscito a divincolarsi e a tirare la testa fuori dall’acqua. In quel momento la donna non si trovava nella stanza e si è accorta del dramma solo al suo rientro.

Si parla di strage silenziosa. Specie i bambini che muovono i primi passi, sono a rischio annegamento anche in presenza di quantità d’acqua non eccessiva, come water, vasche da bagno, secchi d’acqua o altri liquidi, poiché potrebbero non riuscire a liberarsi una volta caduti dentro.