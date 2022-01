Nello stato sudorientale di Minas Gerais, meta turistica per escursionisti da tutto il mondo, un grosso frammento di roccia si è staccato dalla sua parete ed è caduto su tre barche che navigavano sul Lago di Furnas, nello stato di Minas Gerais famoso per le sue acque verdi e per la spettacolare sfilata di pareti rocciose.

Il bilancio è di almeno 7 morti, 32 feriti e 3 dispersi ma si teme che possa aggravarsi ulteriormente. Squadre di soccorso, tra cui un gruppo di sub e membri della Marina brasiliana, sono intervenute sul posto, tra i turisti in preda al panico per aver assistito impotenti alla scena.

La ricostruzione della tragedia

Nei video, condivisi sui social dai turisti delle imbarcazioni che si trovavano nei pressi, si può vedere il momento esatto in cui la scogliera è caduta, abbattendosi sulle tre imbarcazioni.Alcuni filmati postati sulla rete mostrano la scena immediatamente precedente al crollo, quando alcune persone urlano alle barche di allontanarsi dalla scogliera.

Bolsonaro ha postato diversi video sul proprio profilo Twitter e ha comunicato che sul luogo dell’incidente si sono recati anche gli uomini della Marina Militare, che ha partecipato alle operazioni di salvataggio. Il bilancio delle vittime è dunque salito se consideriamo il precedente rapporto dei vigili del fuoco che riportava 6 morti e 20 dispersi. I pompieri hanno affermato che il numero delle persone scomparse è stato inizialmente stimato sulla base di testimonianze, agenzie turistiche e parenti.

Secondo fonti locali, tutte le ambulanze del pronto soccorso di São José da Barra, a 45,5 chilometri dal luogo dell’incidente, sono state richiamate sul luogo della tragedia. Ai soccorsi hanno partecipato anche i vigili del fuoco. Difficile al momento stabilire le cause del crollo. Una delle ipotesi è che lo forti piogge che hanno interessato la zona negli ultimi giorni possano aver in qualche modo contribuito ad indebolire la scogliera rendendo quindi più probabile il crollo. La Marina Militare ha riferito che avvierà un’indagine per “determinare cause e circostanze dell’incidente verificatosi”.