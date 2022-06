Tragedia ferroviaria, il treno regionale si è schiantato: i primi aggiornamenti

Ascolta questo articolo

Attimi di grande paura tra i passeggeri del convoglio coinvolto nel terribile incidente ferroviario. Non capita spesso di sentire casi del genere, sicuramente il treno è tra i mezzo di trasporto più sicuri in assoluto. Tuttavia l’errore umano è sempre in agguato, così come un guasto o altri eventi imponderabili.

E’ quello che è successo nella giornata di ieri, quando una locomotiva si è schiantata per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono immediatamente giunte le forze dell’ordine, ora al lavoro per cercare di ricostruire al meglio la dinamica dell’incidente: ecco le ultime indiscrezioni.

L’accaduto

Erano le 21.50 di ieri sera, 12 giugno, quando a Vilaseca, una località spagnola della Catalogna, un treno regionale ed una locomotiva si sono schiantate violentemente. Purtroppo si sono registrati numerosi feriti, di cui 5 in gravi condizioni, subito soccorsi dal personale sanitario e trasportati in ospedale. Al momento non si registrano morti, ma si teme per la vita dei feriti più gravi.

In totale sul treno viaggiavano 75 persone, per fortuna la maggior parte solo con ferite lievi. Il luogo dell’incidente è stato subito raggiunto dagli investigatori per ricostruire al meglio l’accaduto. Secondo quanto ha rivelato l’Efe fonti Adif, la società ferroviaria spagnola, si è trattato probabilmente di un errore umano: “Non si sa perché la locomotiva abbia saltato il semaforo, ed è quello che ora va indagato”.

La locomotiva non avrebbe dunque rispettato il semaforo rosso, andandosi così a scontrare con il treno regionale in arrivo dal verso opposto. Secondo quanto rivelano i media iberici, ad impedire alla locomotiva di fermarsi potrebbe essere stato un malfunzionamento dei freni. Si attendono, tuttavia, ulteriori aggiornamenti circa le cause di questo terribile incidente per appurare pienamente le possibili responsabilità delle parti coinvolte. Anche in Italia si sono verificate tragedie simili gli anni scorsi, basti ricordare il terribile incidente ferroviario avvenuto nelle campagne pugliesi quel drammatico 12 luglio del 2016.