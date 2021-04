Tradisce il fidanzato con il suocero e ci fa un figlio, "Il mio ex non ci parla più"

Una donna americana ha svelato di avere avuto una relazione con il padre del suo fidanzato. I due hanno adesso un figlio di 5 mesi insieme e vorrebbero riallacciare i rapporti con il resto della famiglia.

Protagonista dell’incredibile vicenda è la 25enne Mackenzie Yocum, una donna dell’Illinois che era in procinto di sposarsi con il suo ragazzo del liceo, con il quale stava da sei anni. Mackenzie sostiene di aver iniziato ad ammirare il suocero, il 61enne Jeff Scholl, durante un periodo di crisi nella sua relazione. La giovane ha detto che il suocero, che era in procinto di divorziare dalla moglie, le ha offerto una spalla su cui piangere, e che da lì è iniziata la loro relazione clandestina.

Mackenzie rivela di pentirsi solo di non essere stata onesta fin da subito sui sentimenti che provava per il suocero, che ha 36 anni più di lei, e di non aver parlato immediatamente al suo fidanzato e a sua madre. “Abbiamo portato avanti una relazione emotiva per un anno, solo per sei mesi c’è stato anche tradimento fisico“, spiega la giovane, giustificandosi che non era più felice con il figlio di Jeff e che il suocero aveva già intenzione di divorziare dalla moglie.

I due vennero scoperti nel 2018, un fatto che non fece che suggellare i sentimenti che provavano l’uno per l’altra, anche se alcuni membri della famiglia hanno smesso di rivolgere loro parola. La ex moglie e due dei tre figli adulti di Jeff lo hanno tagliato fuori dalle loro vite, così come ha fatto il fratello di Mackenzie.

Adesso Mackenzie e Jeff hanno avuto un figlio insieme, il piccolo Wyatt che ha 5 mesi. I due hanno deciso di parlare alla stampa per cercare di recuperare il rapporto con le famiglie. “Sento di non aver potuto spiegare le mie ragioni, perché mio figlio non mi ha voluto parlare, ha solo smesso di rivolgermi parola, ed ho scoperto poi da altre persone che aveva scoperto la nostra relazione“, dice Jeff. “Voglio dirgli che mi dispiace, ma lui non era felice con Mackenzie, mentre ora ha una nuova relazione ed è felice, quindi siamo tutti felici ora“.