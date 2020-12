Tra coprifuoco, lockdown e restrizioni: il Natale al tempo del Covid-19 in Europa

Tutte le nazioni del mondo, incluse anche quelle europee, si stanno preparando ad affrontare un Natale e un Capodanno molto diversi dal solito. La pandemia da Covid-19 non è infatti ancora terminata, e forse durerà ancora diverso tempo. I contagi e i morti sono ogni giorno sempre molti, per cui i governi pensano che questo non sia proprio il periodo per tornare ad una certa normalità. Iniziando dalla Germania, come è risaputo, da mercoledì 16 dicembre qui scatterà un lockdown totale, che costringerà alla chiusura tutti gli esercizi commerciali che vendono beni non di prima necessità.

In Francia, invece, il Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, ha annunciato che sarà prorogata la misura del coprifuoco dalle 21:00 alle 6:00 del mattino. Tale misura non sarà in vigore però la notte di Natale, quando i cittadini potranno spostarsi liberamente per tutto il giorno, senza bisogno di autocertificazione da esibire alle forze dell’ordine. La forte raccomandazione dell’Eliseo è quella di evitare incontri in casa con non più di 6 persone esterne al proprio nucleo famigliare.

In Gran Bretagna cinque giorni di “libertà”

Nel Regno Unito, il Premier Boris Johnson, ha deciso invece di dare alcune deroghe ai cittadini. In particolare dal 23 al 27 dicembre ci sarà la libertà di spostarsi liberamente e sarà concesso a tre nuceli famigliari diversi di incontrarsi nelle abitazioni private. Nelle scorse settimane il Regno Unito ha adottato forti misure per contrastare la pandemia, e infatti ancora ad oggi 14 dicembre nei ristoranti o al pub si può incontrare solo una persona diversa dal proprio nucleo famigliare. Niente cenoni in luoghi pubblici quindi. Gli scienziati sono preoccupati dalle decisioni prese da Johnson, in quanto, a loro dire, tutto ciò potrebbe far risalire la curva epidemica e portare il Paese verso il terzo lockdown già a gennaio.

Clima invece decisamente più “permissivo” in Svizzera, che, nonostante l’aumento dei contagi di queste ultime, tenuto comunque sotto controllo, ha deciso allentare alcune restrizioni. Nel Paese alpino sarà consentito recarsi al ristorante per cenare fino all’1:00 nella notte di Capodanno e San Silvestro, mentre tutti gli altri giorni tali attività, inclusi i bar, dovranno chiudere alle 19.00. I direttori dei cinque maggiori ospedali elvetici hanno comunque chiesto al Governo di Berna di introdurre misure più restrittive.

Non sarà quindi soltanto in Italia un Natale “sottotono” rispetto a quello degli anni scorsi. La pandemia impone ancora tanta prudenza. Per quanto riguarda l’Italia nelle prossime ore il Governo deciderà sul da farsi. Anche da noi l’ala rigorista dell’Esecutivo spinge per una sorta di lockdown almeno per il periodo natalizio. Il Premier Giuseppe Conte è intenzionato anche a concedere alcune deroghe agli spostamenti a livello locale.