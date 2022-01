Cosa ne pensa l’autore

Federico Sanapo - Quanto accaduto a Tonga ci fa capire come la natura possa improvvisamente risvegliarsi. Nelle prossime ore potranno conoscersi sicuramente ulteriori dettagli sull'eruzione del vulcano in questione. I danni sono ingenti. Fortunatamente al momento non si hanno notizie di vittime o feriti ma solo di danni materiali, comunque ingenti in diversi Paesi.