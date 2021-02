Una suora francese di 116 anni, che ne compirà 117 giovedì prossimo, Sorella Andrèe, nata Lucile Randon nel 1904, è riuscita a lasciarsi alle spalle il Covid. Celebre la sua frase pronunciata l’anno scorso in un intervista alla radio, relativa alla sua longevità:”Non ho idea di quale sia il segreto. Solo Dio può rispondere a questa domanda”, aggiungendo: “Ho avuto molte infelicità nella vita e durante la guerra del 1914-1918 , quando ero bambina, ho sofferto come tutti gli altri”.

La suora, cieca e su una sedia a rotelle, che prima di entrare in convento nel 1944, a 40 anni, ha lavorato come governante e tutor, è risultata positiva al Covid il mese scorso, nella casa di riposo Sainte-Catherine Labourè, vicino a Tolone, dove, nonostante tutti i controlli possibili, 81 degli 88 residenti hanno contratto il virus e 10 di loro sono deceduti.

Parla il portavoce della casa di riposo in cui vive la suora

David Tavella, portavoce della casa di riposo in cui vive la suora ultracentenaria, ha raccontato che Sorella Andrèe, asintomatica, è rimasta in isolamento nella sua stanza, lamentandosi solo per la solitudine. La suora, inoltre, afferma Tavella al giornale locale Var Matin, non era preoccupata per il Covid, non chiedeva nulla della sua salute ma solo della sua routine.

Voleva sapere, ad esempio, se gli orari dei pasti e del riposo sarebbero cambiati, senza mostrare alcuna paura verso la sua malattia. Era solo preoccupata per gli altri residenti. La suora francese ha vissuto nelle case di cura dal 1979 ma dal 2009 è in quella dove, purtroppo, si è contagiata.

In questo delicato momento storico, segnato dalla pandemia, non possiamo che gioire per questa bellissima notizia che ci tiene viva la fiamma della speranza, nonostante il numero dei decessi e dei contagi delle ultime settimane. La donna più anziana di Francia e d’Europa ce l’ha fatta!