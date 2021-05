Tokyo, record di casi a 90 giorni dalle Olimpiadi: oltre mille contagi in 24 ore

Sono 1.050 i contagi da Covid-19 nelle ultime 24 a Tokyo, in Giappone. Si tratta di cifre importanti e che fanno preoccupare gli esperti, anche perché siamo a tre mesi, ovvero 90 giorni, dall’inizio delle Olimpiadi 2021. La kermesse sportiva più importante del mondo doveva tenersi lo scorso anno, ma poi è stata sospesa a causa dell’esplosione della pandemia, che ha interessato anche il Paese nipponico. Per il momento l’inizio delle Olimpiadi non è messo a rischio.

La situazione viene tenuta sotto costante controllo. Nella giornata di sabato 1 maggio le autorità sanitarie giapponesi hanno registrato 5.996 nuovi casi di contagio da Sars-CoV-2. L’area di Tokyo, la capitale del Paese, è quindi la più colpita. Intanto gli organizzatori di Tokyo 2021 hanno fatto sapere che sei persone del team della staffetta riguardante la torcia olimpica sono state trovate positive al Covid. Si tratta di persone che erano addette a controllare il traffico cittadino nelle città di Amami e Kirishima.

Nel Paese introdotte severe restrizioni

Intanto il Governo giapponese ha introdotto numerose e varie restrizioni per contenere il contagio da Covid-19. Bar e ristoranti hanno l’obbligo di chiudere alle 8:00 della sera, mentre rimarranno chiusi i grandi magazzini e numerose attività ricreative nel mezzo del lungo ponte di festività della Golden Week. LR tre prefetture adiacenti alla capitale, ovvero Chiba, Kanagawa e Saitama, sono attualmente sottoposte alle restrizioni almeno fino all’11 maggio.

La “Settimana d’Oro” è un periodo che in Giappone prevede diverse festività a partire dal giorno 29 aprile, quando si festeggia il “Giorno Showa”. Segue il 3 maggio la Festa della Costituzione, il 4 maggio la Festa del Verde e il 5 maggio la Festa dei Bambini. Tutte cerimonie che attirano nelle città migliaia di persone.

Per quanto riguarda la positività al Covid delle sei persone del team della torcia olimpica, le autorità hanno spiegato che dall’inizio della staffetta, che si sta svolgendo su gran parte del territorio nazionale, sono già 8 le persone trovate contagiate dal Sars-CoV-2. Al momento non è dato sapere le loro condizioni di salute.