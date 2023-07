Titan, OceanGate continua a promuovere le spedizioni verso il Titanic: due missioni in programma per il 2024

Negli ultimi giorni, mentre le squadre di soccorso si impegnano per recuperare i pezzi del sottomarino Titan e i resti umani dei cinque membri deceduti a seguito dell’implosione, l’attenzione si sposta su OceanGate, la compagnia che continua a pubblicizzare spedizioni al relitto del Titanic sul proprio sito web. Non si tratta né di uno scherzo né di una pubblicità nascosta nel dark web o in siti di dubbia provenienza, ma di un’iniziativa che solleva numerose domande sulla sicurezza delle imbarcazioni e dei passeggeri.

OceanGate, specializzata in avventure “in alto mare“, ha programmato due missioni al relitto del Titanic per giugno 2024. Sul loro sito web, viene dichiarato che la spedizione del 2023 è in corso e che i potenziali clienti sono invitati a informarsi sulle prossime date disponibili. Inoltre, viene menzionato che i viaggiatori potrebbero essere accompagnati dal sommozzatore francese PH Nargeolet, una delle persone decedute a bordo del sommergibile Titan all’inizio di questo mese.

La decisione di OceanGate di continuare la promozione delle spedizioni al relitto del Titanic nonostante l’accaduto solleva notevoli preoccupazioni sulla sicurezza delle imbarcazioni e dei passeggeri. Diversi testimoni, tra cui l’attore Alan Estrada, hanno già denunciato problemi di comunicazione che si sono verificati durante un viaggio precedente del sommergibile Titan sul Titanic.

L’implosione del sottomarino Titan e la scomparsa dei cinque membri dell’equipaggio sono un monito sulla necessità di garantire la massima sicurezza nelle operazioni subacquee. Le indagini in corso sui resti del Titan sono di vitale importanza per comprendere le cause dell’incidente e prevenire futuri eventi simili. Pertanto, i dati recuperati dai pezzi del sottomarino sono di cruciale importanza e potrebbero fornire prove fondamentali per le indagini.

Le spedizioni turistiche verso il relitto del Titanic sono sempre state oggetto di discussione e dibattito, ma quel che è successo di recente al sottomarino Titan solleva interrogativi ancora più pressanti sulla sicurezza di tali avventure. È importante che le autorità competenti e le organizzazioni coinvolte prendano seriamente in considerazione i rischi e adottino le misure necessarie per garantire la sicurezza dei partecipanti.