Tigre scavalca il recinto e uccide il guardiano

Una terribile tragedia si è verificata in Sudafrica, precisamente a Port Elizabeth, dove un grosso maschio di tigre siberiana ha aggredito e ucciso il guardiano che l’aveva cresciuta in uno zoo. Il dramma si è verificato sotto gli occhi attoniti di numerose presenti all’interno del parco. La tigre, di nome Jasper, per cause ancora tutte in corso di accertamento è riuscita a scavalcare il recinto. A questo punto si è diretta verso David Solomon, il guardiano: l’uomo si è messo a correre, ma il felino lo ha raggiunto a grande velocità buttandosi sopra di lui e spezzandoli l’osso del collo. Fatali sono stati gli artigli e il peso dell’animale, di oltre 300 kg.

Immediatamente nello zoo è scattato l’allarme. I responsabili della struttura hanno invitato i presenti ad allontanarsi dalla zona dove si trovavano le tigri. Jasper ha poi scavalcato un altro recinto, aggredendo e uccidendo un’altra tigre. Prima che la situazione potesse sfuggire di mano, il personale della struttura è riuscito a sedare il felino, che è stato portato via. La vittima e l’animale si conoscevano molto bene visto che l’uomo aveva lavorato al parco naturale per 15 anni e aveva allevato la tigre, nata e cresciuta in cattività, da quando era un cucciolo.

Aperta un’inchiesta

Sul caso l’autorità giudiziaria sudafricana vuole vederci chiaro, per questo è stata aperta un’inchiesta. Le recinzioni, infatti, sono elettrificate, questo proprio per evitare eventuali fughe degli animali. Secondo una prima, sommaria ricostruzione dei fatti, l’uomo si è diretto verso un altro recinto, in modo da arrampicarsi e scavalcare, nel vano tentativo di salvarsi la vita.

Al momento del dramma non c’era corrente all’interno dei recinti, e questo è un altro elemento da verificare, in modo da capire se ci siano eventuali responsabilità. Pare che la recinzione fosse in riparazione quando Jasper è saltato scavalcando il recinto. Sul posto sono giunti i medici con un’ambulanza, ma per Solomon era ormai troppo tardi.

“Sfortunatamente David era nel passaggio tra due recinti di tigri e camminava verso i rubinetti dell’acqua quando si è verificato l’incidente e Jasper è uscito dalla gabbia” – così fa sapere il Seaview Predator Park di Port Elizabeth, nella Provincia del Capo Orientale, struttura dove appunto si è verificato l’incidente.