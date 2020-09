Tifone Maysak: scompare nave con 43 persone e 5800 mucche a bordo. Un superstite trovato dopo ore in mare

Un marinaio filippino è stato salvato dalle acque dell’Oceano Pacifico dopo un giorno e mezzo in mare, in seguito alla scomparsa della nave cargo sulla quale era imbarcato.

A causare la scomparsa della imbarcazione è stato il Tifone Maysak, secondo quanto riporta la Guardia Costiera Giapponese.

La “Gulf Livestock 1” ha trasmesso un segnale di soccorso mercoledì, quando si trovava a circa 185 km ad ovest dell’isola Amami Oshima, a metà strada tra Okinawa a Kyushu. L’area in questione era al momento colpita da un potentissimo tifone, la cui forza è paragonabile a quella di un Uragano di Categoria 4 e con venti che hanno raggiunto i 209 km orari, quando la nave è scomparsa.

L’imbarcazione, che batteva bandiera Panamense ed era lunga 133.6 metri, aveva a bordo 43 membri dell’equipaggio in totale: 39 Filippini, due Neozelandesi e due Australiani. La rotta prevedeva la partenza da Napier, Nuova Zelanda, con destinazione Tangshan, Cina, in 17 giorni di navigazione. La barca, che ha salpato il 17 agosto, portava a bordo oltre 5.800 mucche secondo quanto confermato dal Ministero degli Affari Esteri e del Commercio della Nuova Zelanda.

Il dipartimento Degli Esteri delle Filippine ha invece confermato la nazionalità del marinaio salvato, aggiungendo che le sue condizioni di salute sono buone, nonostante le ore trascorse in acqua, e che il consolato generale ad Osaka sta monitorando la situazione in coordinazione con la Guardia Costiera Giapponese, che sta lanciando una seconda missione di ricerca e di soccorso.

Secondo le previsioni una seconda tempesta, il Tifone Haishen, dovrebbe guadagnare potenza entro la fine della settimana e colpire Kyushu Domenica, e passare poi a toccare la penisola Coreana lunedì. L’agenzia meteorologica Giapponese avverte che la tempesta potrebbe essere la terza più forte a colpire il paese dall’inizio delle registrazioni 70 anni fa.

Insorgono nel frattempo le associazioni animaliste, che spigano come questo incidente illustri in pieno come mai l’esportazione di animali in vita non dovrebbe essere permessa. “Quelle mucche non avrebbero dovuto essere in mare. A peggiorare la situazione, pare che fossero quasi tutte incinta”, dice Marianne Macdonald, portavoce del gruppo animalista SAFE NZ. “Si tratta di una vera crisi, ed i nostri pensieri vanno alle famiglie dei 43 membri dell’equipaggio dispersi con la nave. Ma rimangono molte domande senza risposta, tra cui come mai a questo tipo di commercio viene permesso di continuare.”