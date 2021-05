Thailandia, uccide la moglie incinta e ne getta i resti in un sacco della spazzatura

La Thailandia è sconvolta per quanto avvenuto negli scorsi giorni nella città di Nan, dove un 32enne americano, Jason Matthew Balzer, ha ucciso sua moglie, la coetanea Pitchaporn Kidchob. Secondo quanto afferma la stampa internazionale, la vittima è stata colpita dall’uomo con diverse coltellate, che le sono state fatali. La giovane era incinta di 3 mesi: i due aspettavano un bambino, ma lui ha affermato di non saperne nulla. Balzer è stato interrogato venerdì scorso 7 maggio e avrebbe ammesso le sue responsabilità .

Davanti agli inquirenti, che nei suoi confronti procedono per omicidio, il 32enne ha confessato di aver ucciso sua moglie in quanto si è sentito tradito da quest’ultima. I due avevano iniziato il loro rapporto andando d’accordo, per questo Jason aveva acquistato per la donna una casa, in modo da trascorrere il tempo insieme. Un giorno i due avrebbero avuto una lite, durante la quale la moglie avrebbe detto a Balzer di andare via. Sarebbe stato a quel punto che nell’uomo è scattata la follia omicida.

Donna incinta e massacrata a coltellate

Il 32enne sentendosi dire così non ci ha visto più: ha preso un coltello e secondo il suo racconto ha cominciato a colpire la donna per poi chiudere il corpo in un sacco della spazzatura e gettarlo via, questo forse in modo da togliere le prove del delitto. Ma alcuni giorni dopo la madre della donna si è recata a casa.

Nell’appartamento ha notato delle macchie di sangue, per cui non vedendo la figlia si è subito allarmata e ha chiamato la polizia. Sul posto gli inquirenti thailandesi hanno effettuato i rilievi del caso. Da subito nel registro degli indagati è finito proprio suo marito, che come già detto ha confessato il crimine.

I resti della vittima sono stati trovati in un bosco. Jason si era trasferito in Thailandia diverso tempo fa: qui aveva conosciuto sua moglie. Il 32enne credeva che lei si fosse presa gioco di lui e che lo avesse sposato solo per motivi di denaro. Il Paese è sotto shock per quanto avvenuto. Nei prossimi giorni si potranno conoscere forse ulteriori dettagli su questa assurda tragedia.