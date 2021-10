Aveva appena finito una battuta di pesca e stava per tornare a casa, quando la sua attenzione è caduto su qualcosa che stava galleggiando in mare. Straordinaria scoperta in Thailandia, dove un pescatore della provincia di Surat Thani è diventato milionario dopo aver trovato un pezzo di vomito di balena pesante 30 chili. Narong Phetcharaj, questo il nome del pescatore, ha notato lo strano oggetto che veniva spinto verso riva dalla corrente per cui ha voluto vederci chiaro.

Non ci ha messo molto a capire che aveva trovato qualcosa di raro e molto prezioso. Ha avvolto il pezzo di vomito in un asciugamano, nascondendolo alla vista di eventuali curiosi, e lo ha portato presso la Prince of Songkla University, dove gli esperti hanno analizzato la sostanza. Si è appurato che si tratta effettivamente di ambra grigia, una sostanza prodotta dai capodogli e molto utilizzata nell’industria dei profumi. L’ambra viene considerata un vero e proprio tesoro marino.

Vale 1 milione di euro

L’ambra grigia è prodotta nell’apparato digerente dei capodogli e serve per far passare oggetti grandi o appuntiti. Dopo di ciò la balena vomita la mucillagine che a quel punto si solidifica e galleggia sulla superficie dell’acqua. All’inizio il pezzo ha un cattivo odore, ma dopo che la mucillagine asciuga comincia a sviluppare una fragranza dolce e duratura.

Per questo è un prodotto molto usato nell’industria dei profumi. Il pescatore, inutile dirlo, è diventato ricchissimo: quei 30 chili di ambra grigia valgono infatti 1 milione di euro. Una scoperta rara e fortuita che ha cambiato letteralmente la vita a Phetcharaj. La notizia è diventata virale in tutto il mondo.

L’accaduto è stato riportato anche dal Daily Mail. L’ambra grigia continene inoltre dell’alcol inodore e proprio quest’ultimo viene utilizzato per stabilizzare l’odore dei profumi e renderlo più duraturo. Sui social stanno circolando le foto del fortunato pescatore che ha trovato il pezzo di vomito di balena in Thailandia.