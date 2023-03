Un turista straniero è diventato virale online dopo aver condiviso la sua incredibile esperienza, nella quale ha rischiato la sua vita. L’uomo è infatti sopravvissuto a una terrificante caduta nel vuoto, avvenuta mentre praticava bungee jumping nel corso di una vacanza in Thailandia.

Il turista, che è stato identificato solo come ‘Mike’ per evitare di essere identificato e subire molestie online, si trovava ad Hong Kong a gennaio, e si è recato al Parco Safari e Avventura Changthai Thappraya. Secondo la CNN, Mike aveva inizialmente visitato il parco con l’intenzione di utilizzare il poligono di tiro. Ma, dopo che i suoi amici lo hanno sfidato a fare il bungee jumping, ha deciso di prendere parte all’attività.

Dopo essere stato agganciato all’attrezzatura, il turista 39enne è saltato da una piattaforma alta 10 piani. Qualcosa però è andato storto, e mentre si trovava in volo la corda elastica che lo teneva si è spezzata, facendolo cadere a testa in giù. Fortunatamente per lui, il lancio si svolgeva sopra un corpo d’acqua, che ha attutito la sua caduta.

“Era davvero alto, quindi ho chiuso gli occhi. Avevo programmato di riaprire gli occhi quando sarei rimbalzato su“, ha raccontato l’uomo alla stampa. “Mi sono reso conto che la corda si era spezzata quando ho aperto gli occhi ed ero circondato dall’acqua“. L’incidente è stato ripreso in un filmato, che sta facendo in queste ore il giro del web.

“Sono atterrato sul lato sinistro, quindi le ferite erano più gravi lì“, ha detto in una intervista con la CNN Mike, che è rimasto ricoperto di lividi dopo la caduta. “Era come se qualcuno mi avesse picchiato davvero forte“. Dopo la caduta, Mike è stato in grado di tornare sulla piattaforma a nuoto, anche se i suoi piedi erano legati insieme dalla metà inferiore della corda elastica. “Se non avessi saputo nuotare, sarei stato in grossi guai”, ha commentato il 39enne, trasportato d’urgenza in ospedale dopo l’accaduto.

Il parco ha rimborsato il costo del bungee jumping ed ha pagato le sue radiografie e le ecografie in Thailandia, precisando che si tratta della prima volta che avviene un incidente simile. Prima di saltare, Mike aveva firmato una rinuncia alla responsabilità “Se si verifica un incidente, la nostra azienda risarcirà le spese mediche. Ma il cliente non può richiedere un risarcimento per altri tipi di spese”, ha detto un portavoce del parco.