Thailandia, il re Maha Vajiralongkorn sposa la sua guardia del corpo Suthida

Il sovrano della Thailandia, Maha Vajiralongkorn, ha sposato a sorpresa Suthida Tidjai. L’attuale sovrana ha 43 anni ed è una ex hostess della compagnia Thai Airways che nel 2013 proprio durante un volo avrebbe incontrato il sovrano, nel 2014 è diventata un membro della Guardia Reale e nel 2016 fu nominata vicecomandante dell’unità di sicurezza del re.

Le nozze sono state celebrate mercoledì e sono state trasmesse dalle reti tv thailandesi; la sposa indossava abiti tradizionali del luogo di seta rosa, mentre il sovrano indossava l’uniforme bianca; sempre secondo la tradizione, inoltre, la sposa si prostra davanti al re.

Alla cerimonia era presente anche il primo ministro thailandese Prayuth Chan-ocha con altri funzionari. Nel Paese ci saranno celebrazioni per tre giorni anche perché il sovrano viene considerato il protettore del popolo e la sua immagine ed il suo onore sono tutelate da severe leggi per lesa maestà.

Il matrimonio tra i due sovrani è stato celebrato qualche giorno prima dell’incoronazione ufficiale del re Maha Vajiralongkorn che sarà celebrata dal 4 al 6 maggio. Il re è salito al trono nell’ottobre 2016 dopo la morte del padre, che ha regnato per oltre 70 anni. L’incoronazione del nuovo re avviene dopo circa tre anni dalla sua ascesa, perché è tradizione in Thailandia aspettare alcuni anni dopo la morte del predecessore per la proclamazione e le celebrazioni ufficiali, in segno di lutto.

Vajiralong ha 66 anni e questo è il suo quarto matrimonio, ha sette figli di cui l’ultimo è nato nel 2014 dopo che il sovrano aveva già incontrato Suthida che di anni ne ha 43 ed è, appunto, una ex hostess. I due vivono tra la Thailandia e la Germania, più precisamente a Monaco, dove il sovrano ha una villa da 12 milioni di dollari. Il sovrano thailandese, noto anche come Rama X, è uno dei più ricchi al mondo.