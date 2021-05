Fare un uso prolungato di dispositivi elettronici, costitusce da sempre, una minaccia alla salute, dai telefoni al pc, fino a console e videogiochi, ed è raccomandata la massima cautela quando le scadenze di lavoro o le sessioni videoludiche si protraggono per diverse ore. Uno degli errori che si commettono più spesso è quello di utilizzare il cellulare mentre è in carica, con conseguenze a volte fatali,come in un caso avvenuto in Thailandia.

Qui, una 54enne, Yooyen Saenprasent, si era distesa sul letto per rilassarsi un po giocando a fine serata con il suo smartphone, ricevuto in regalo dal marito soli due giorni prima,essendo un’appassionata di videogiochi, al punto da trascorrere ore giocando, quando si è consumata una tragedia che l’ha uccisa in pochi istanti.

L’accaduto

Secondo quanto ricostruito, quando i soccorritori sono intervenuti, hanno trovato la donna esanime con il cavo del caribatteria, in carica, appoggiato sul braccio.Non appena il marito della donna, Praiwan Saebprasent, uscito di casa per sbrigare delle commissioni, è ritornato, ha capito subito che qualcosa non andava, notando la moglie sul letto, che non rispondeva, priva di sensi, con delle bruciature sulle mani.

L’uomo ha allertato immediatamente i soccorsi ma i paramedici, accorsi sul luogo della tragedia, hanno solo potuto constatare il decesso della povera Yooyen, probabilmente risalente già a qualche ora prima che il marito rientrasse. Toccante il racconto fornito dall’uomo agli agenti, in cui traspare tutto l’amore per la donna dalla quale non aveva avuto figli, per cui vivevano l’uno per l’altro.

Praiwan ancora non riesce a credere che una simile tragedia si sia potuta consumare per colpa di un cellulare in carica in quanto i due coniugi non conoscevano la pericolosità del dispositivo. “Mia moglie non si è mossa quando ho cercato di svegliarla”, ripete, straziato dal dolore. Gli agenti della polizia hanno rinvenuto sulla mano destra della donna dei lividi compatibili con la scossa elettrica, partita dal telefonino, che l’ha folgorata.