Thailandia: "Cadavere in spiaggia", ma è solo una bambola gonfiabile iper realistica

Quando i bagnanti sono arrivati in una spiaggia in Thailandia ed hanno avvistato sulla riva il corpo di una donna seminudo, non hanno esitato a chiamare la polizia ed i soccorsi per segnalare la presenza del cadavere. Quello che pensavano essere il corpo di una persona era invece una bambola artificiale per il sesso, iper realistica e molto costosa.

Il bizzarro episodio è avvenuto lo scorso 18 agosto presso la spiaggia Bang Sean nella provincia di Chonburi, a circa 100 km da Bangkok. Quando i bagnanti sono arrivati sulla spiaggia, hanno trovato quello che sembrava essere il corpo di una donna nuda, riversa sulla sabbia con solo una t-shirt grigia sopra la testa.

Dopo aver chiamato i soccorsi, i paramedici e la polizia si sono precipitati sul posto, aspettandosi di trovare un cadavere. Per loro enorme sorpresa, invece, si sono trovati davanti ad una bambola erotica iper realistica, così ben realizzata da essere riuscita a “ingannare” tutti i presenti. La polizia suppone che la bambola sia stata abbandonata originariamente in un fiume, e che da esso sia arrivata fino al mare, con le onde che l’hanno poi riportata sulla spiaggia.

Le foto rilasciate dalle autorità mostrano la bambola, ancora sulla spiaggia, coperta dalla t shirt grigia con una gamba visibile. Si tratta di di una bambola giapponese, modello “AV Idol”, il cui valore stimato è di circa 550 euro. Al modello mancherebbe la testa, come appurato dagli agenti una volta rimossa la t-shirt, e si trova ora presso la stazione di polizia, in attesa che qualcuno ne reclami la proprietà.

“Il 18 Agosto 2020, i team di soccorso sono stati informati del fatto che le persone alla spiaggia erano rimaste shockate nel trovare una giovane donna nuda e priva di conoscenza. Gli agenti sono arrivati per controllare, e da lontano hanno visto una bellissima piccola donna nuda“, conferma il portavoce della polizia di Bang Sean. “Quando si sono avvicinati, si sono resi conto che era una bambola AV senza testa“.