Texas: uomo con svastica sulla fronte uccide tre persone in una sparatoria

Le sparatorie, le stragi negli USA sono all’ordine del giorno e spesso a pagare sono giovani vittime in quanto avvengono in luoghi pubblici come le scuole. Dietro a queste sparatorie, i motivi sono spesso di origine psicologica. L’ultima sparatoria è avvenuta in Texas e sul responsabile pende l’accusa dell’omicidio di tre persone. Ecco come si sono svolti i fatti accaduti.

Un 60enne del Texas, con una svastica disegnata sulla fronte, è stato arrestato dopo aver ucciso tre persone e ferito altre due, per poi nascondersi in una zona boschiva ed essere rintracciato, in base a quanto raccontano le autorità. Michael Wettstein, il nome del responsabile, deve rispondere ora di omicidio in seguito alle sparatorie che sono avvenute in diversi luoghi della città.

In base alle indagini dello sceriffo di Liberty County, la sparatoria è cominciata nella giornata di lunedì quando l’uomo ha colpito a morte Richard Lamm di 56 anni e Misty Herdon di 38. Wettstein è anche accusato di aver sparato al cane, sebbene non si sappia quali sono le sue condizioni. Si è poi recato in un’altra casa in cui ha sparato a Bruce Mercer di anni 59.

In seguito, si è poi recato in un’altra casa dove ha avuto un alterco con Marvin Rumley, il proprietario, e la figlia Amanda, riguardo il cane, prima di sparare a entrambi, sempre in base alle autorità. Il padre e la figlia sono stati trasportati in elicottero presso il vicino ospedale di Houston, sebbene le loro condizioni non siano del tutto chiare.

In base al parere dello sceriffo della zona, sembra che non ci sia un motivo razionale per queste sparatorie, ma Wettstein è conosciuto nel vicinato per lamentarsi spesso riguardo ai cani che sono autorizzati a vagare liberamente. Wettstein è stato arrestato nella giornata di lunedì mentre aveva con sé un fucile da caccia e una carabina, e lo hanno trovato nascosto nei boschi della zona con una svastica disegnata in fronte.

Secondo i registri dei detenuti, è detenuto senza vincolo per omicidio capitale presso la prigione della Liberty Conty. In base al parere dello sceriffo, può essere accusato di altri crimini lungo il prosieguo delle indagini. Dal momento che i documenti del tribunale non sono ancora disponibili, non è chiaro se Wettstein abbia un avvocato.