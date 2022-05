Ascolta questo articolo

Strage in una scuola elementare in Texas: come si può leggere sul sito della “CNN” un uomo armato di 18 anni, di nome Salvador Ramos della città di Uvalde, ha aperto il fuoco nella giornata di martedì alla “Robb Elementary School“, uccidendo 19 bambini e 2 adulti.

Secondo una fonte contattata direttamente dalla CNN, Salvador prima di uscire di casa ha sparato alla propria nonna che starebbe combattendo tra la vita e la morte. Al momento si ritiene che il ragazzo, già preso dalle forze dell’ordine, avrebbe agito da solo senza la complicità di una seconda persona.

Erick Estrada, sergente del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Texas, intercettato dal giornalista Anderson Cooper, ha raccontato come sono andati i fatti: “Il sospetto si è schiantato vicino a un fosso vicino alla scuola. È lì che è uscito dal suo veicolo con quello che credo fosse un fucile ed è allora che ha tentato di entrare nella scuola dove era stato ingaggiato dalle forze dell’ordine”. Tra l’altro il 18enne aveva con se un’armatura, il fucile e uno zaino.

Intanto il presidente Joe Biden, con un comunicato pubblicato sul sito della Casa Bianca, annuncia di essere pronto a ricordare le vittime di questo atti di “violenza insensati”: “Dall’autorità conferitami come Presidente degli Stati Uniti dalla Costituzione e dal leggi degli Stati Uniti d’America, con la presente ordino che la bandiera degli Stati Uniti sia sventolata a mezz’asta alla Casa Bianca e su tutti gli edifici e terreni pubblici, in tutte le postazioni militari e le stazioni navali e su tutte le navi militari del governo federale nel Distretto di Columbia e in tutti gli Stati Uniti e i suoi territori e possedimenti fino al tramonto del 28 maggio 2022″.

Purtroppo negli Stati Uniti non è la prima strage che succede in una scuola. Nel 2012 Adam Peter Lanza si rende protagonista di una brutale storia americana con il massacro alla Sandy Hook Elementary School, ove il 20enne aprì il fuoco all’interno della scuola elementare, causando la morte di 27 persone, 20 delle quali bambini di età compresa tra i 6 e i 7 anni, suicidandosi prima dell’arrivo della polizia.