È stata aperta una indagine in America per la morte di un pedofilo avvenuta in tribunale durante il processo che lo vedeva accusato di aver abusato sessualmente di un bambino. Quando la giuria ha dichiarato di ritenerlo colpevole delle accuse a lui mosse, Edward LeClair ha bevuto un liquido “torbido” da una bottiglia d’acqua ed è collassato.

L’evento è avvenuto in un tribunale del Texas, dove il 57enne ha iniziato a bere il liquido dopo che la giuria lo ha dichiarato colpevole per il primo capo di accusa, ed ha continuato ad deglutire mentre venivano letti i verdetti in merito alle altre accuse. L’uomo era accusato di cinque capi di imputazione per molestie sessuali su minori nei confronti della vittima, per molestie avvenute nel 2016.

LeClair stava attendendo di ascoltare il verdetto nella 16esima Corte distrettuale di Denton. Inizialmente la situazione sembrava normale, racconta il Primo procuratore aggiunto Jamie Beck, ma quando il pedofilo ha sentito di essere stato dichiarato colpevole, ha preso la bottiglia ed ha “scolato” il liquido torbido mentre la giuria continuava con gli altri capi di accusa.

“La giuria entra, e si siede, l’accusato e i suoi avvocati si sono alzati. La giura consegna il verdetto alla giudice, che inizia a leggere. Durante questo processo, lui ha una bottiglia d’acqua sul tavolo della difesa“, ha spiegato Beck, aggiungendo che l’uomo non stava bevendo come se stesse sorseggiando dell’acqua, ma che ha proprio “scolato” il liquido.

Nessuno in aula ha pensato troppo al gesto dell’accusato, che è stato riaccompagnato nella cella di custodia. Gli agenti lo hanno sentito vomitare e lo hanno trovato collassato, con testimoni che hanno definito la sua carnagione “grigiastra“. LeClair è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato dichiarato morto. Sarà l’autopsia a chiarire la cause della morte improvvisa dell’uomo, mentre la bottiglia è stata sequestrata per analizzarne il contenuto.