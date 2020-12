Texas: l’abbraccio del medico all’anziano paziente in lacrime diventa virale

C’è uno scatto, divenuto virale in pochissime ore: quello del fotografo dell’agenzia Getty. La foto arriva dal Texas, più precisamente dallo United Memorial Hospital di Houston e immortala un medico con guanti e mascherina, mentre abbraccia un anziano paziente in lacrime.

Uno dei due protagonisti è il dottor Joseph Varon, capo dell’Unità di terapia intensiva allo United Memorial che, intervistato dalla Cnn, ha raccontato che, mentre era nell’unità Covid, ha notato un anziano paziente alzarsi dal letto, piangendo, mentre cercava di andarsene.

Gli si è avvicinato, chiedendogli perchè piangesse e il nonnetto ha risposto che voleva stare con sua moglie. Così il dottor Varon lo ha abbracciato, senza accorgersi di essere stato fotografato. “Il paziente stava piangendo e dopo un po si è ripreso e si è fermato”. Dall’ospedale tranquillizzano che l’anziano sta già meglio e potrebbe essere dimesso prima della fine di questa settimana.

Secondo quanto riportato da Good Morning America, il vecchietto aveva riferito al medico di essere giù di morale in quanto, oltre al virus da sconfiggere, avrebbe dovuto passare i giorni di malattia nella stanza insieme a persone sconosciute, proprio nel Giorno del Ringraziamento.

Il mancato rispetto delle norme sanitarie da parte dei texani

Varon ha tenuto a precisare che quello in cui è stata scattata la foto era il suo 252esimo giorno di lavoro consecutivo, facendo notare che le persone fanno tutto ciò che è sbagliato, andando nei bar, nei ristoranti, nei centri commerciali, non ascoltando per poi finire in terapia intensiva, tanto che il dottore, ironicamente, ha detto: “Loro devono sapere che non voglio doverli abbracciare”, in quanto se le istruzioni vengono seguite il personale infermieristico, come lui, potrebbero essere in grado di riposare.

Il medico, insomma, ha espresso tutta la sua frustazione per il mancato rispetto delle norme sanitarie da parte dei texani. Come noto, il Texas, a novembre, è stato il primo stato degli Stati Uniti a superare 1 milione di casi positivi per Covid-19 dall’inizio della pandemia e lo Stato ha più di 21.800 morti.