Siamo a Delkab, nello stato del Texas. Qui Zachary Salazar, il 13 gennaio, ha inviato un messaggio alla partner, Anola Jordan, dicendole: “Se questa notte la situazione peggiorerà ancora, probabilmente finirò per uccidere qualcuno o uccidermi”.

Secondo la ricostruzione della polizia, il giovane era stato “costretto” a fidanzarsi con la ragazza, dopo che questa, con cui si frequentava da breve tempo, era rimasta incinta.

L’accaduto

Dopo aver discusso con Anola in quanto lo aveva bloccato su Facebook per impedirle di inviargli mesaggi, Salazar ha gridato. “fanc*lo, farò un incidente”. Così è uscito di scatto, furioso, con la sua auto e guidando contromano e accellerando lungo la Higway 82, e si è scontrato frontalmente contro un furgone sul quale viaggiava una famiglia: James Rainer e la moglie Ashley, incinta; entrambi sopravvissuti allo schianto, i loro figli Riley Burgess di 7 anni, James Crowley di 3 anni, morti sul colpo, e “Baby Rainer“, così è scritto nel necrologio online, il bimbo che Ashley portava in grembo, anche se la polizia non ha condiviso ulteriori dettagli su questa terza vittima.

Sembra che il giovane non avesse intenzioni troppo serie con Anola, che frequentava da qualche mese, non volendo che portasse avanti la gravidanza e consigliandole di abortire…richieste, queste, sempre rifiutate dalla ragazza. Zachary Salazar è attualmente detenuto nella prigione della contea di Bowie, prima della sua prossima audizione in tribunale. Deve rispondere di duplice omicidio aggravato e, se condannato, rischia la pena di morte senza possibilità di libertà condizionale.

James Rainer ha scritto su Facebook di pregare per la sua famiglia e per la persona che ha colpito il loro veicolo, dicendo che il perdono di Dio vincerà su tutto e proseguendo così: “I miei bambini stanno sorridendo in grembo a Gesù mentre scrivo. Vi amo tutti e per favore pregate per noi”.