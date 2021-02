Texas, bimba di 9 anni muore dopo 3 giorni dalla diagnosi di Covid

Una storia che arriva da San Antonio, in Texas.Qui una splendida bambina di soli 9 anni, Makenzie Gongora, è morta nel sonno, appena 3 giorni dopo la diagnosi di positività al Covid, in un’età insolita per sviluppare una forma così grave di virus. La zia della vittima, Erica Gongora, ha raccontato che il 29 gennaio sua nipote, mentre si trovava al doposcuola, ha cominciato ad accusare un fortissimo mal di testa e un altrettanto forte fastidio allo stomaco.

Lì le è stata misurata la temperatura. Aveva la febbre ed è per questo che la madre ha deciso di portarla in clinica per l’effettuazione di un tampone, risultato positivo. I medici hanno consigliato alla donna di riportarla a casa e monitorarla, portandola in ospedale, per un ricovero, solo in caso di peggioramento della sintomatologia.

Il peggioramento dei sintomi

Il giorno seguente la febbre è sparita ma sono sopraggiunti problemi respiratori. Dopo altri due giorni, le difficoltà respiratorie si sono fatte più forti, accompagnate da un senso di debolezza. La piccola, quella sera, è andata a letto presto e non si è più risvegliata. Makenzie è morta il 2 febbraio, nel giorno del compleanno del suo papà.

La triste vicenda, circolata immediatamente sui social per la tenera età della piccola, ha lasciato letteralmente sotto choc la comunità che si chiede cosa sia accaduto a questa bambina vivace, intelligente, solare, senza problemi di salute. Makenzie era un po troppo esile e bassa per la sua età ma i suoi familiari si interrogano se questo basti per annoverare queste sue caratteristiche come patologie pregresse.

Intanto si attende l’esecuzione dell’autopsia sul corpo della piccola, per sapere se il suo decesso sia collegato al Covid, cui era risultata positiva tre giorni prima della morte o se quest’ultimo non c’entri nulla con la prematura scomparsa di questa povera bambina. Intanto anche il papà della vittima, Nathan, e la sorellina minore, di 8 anni, sono risultati positivi al Covid. La zia ha organizzato una raccolta fondi per i funerali di Makenzie.