Aveva emozionato e appassionato milioni di persone la 15enne Adalia Rose Williams, la you tuber adolescente che raccontava la sua vita con la sindrome della progeria. Purtroppo qualche giorno fa, la ragazzina è venuta a mancare.

Nel post pubblicato sui suoi account Instagram e Facebook si legge: “Il 12 gennaio 2022 alle 19 Adalia Rose Williams è stata liberata da questo mondo. Ci è entrata in silenzio e se ne è andata in silenzio, ma la sua vita era tutt’altro. Ha emozionato milioni di persone e ha lasciato una grande impressione in tutti quelli che la conoscevano. Non sta più soffrendo e ora sta ballando al ritmo di tutta la musica che ama. Vorremmo davvero che questa non fosse la realtà, ma sfortunatamente è così “.

La storia di Adalia Rose Williams

Come riportato dal Daily Mail, ad Adalia, proveniente dal Texas, è stata diagnosticata la sindrome di Hutchinson-Gilford, una condizione genetica nota anche come malattia di Benjamin Button, quando aveva solamente tre mesi. La condizione, che colpisce meno di 500 bambini in tutto il mondo, è caratterizzata per invecchiamento accelerato estremo e l’aspettativa di vita media per chi ne soffre è di 13 anni.

In tutto il mondo ci sono circa 70 bambini affetti da questa sindrome mentre attualmente in Italia ci sono 5 casi di progeria. Proprio Sammy Basso,il 27enne star dei social nominato da Sergio Mattarella Cavaliere al merito della Repubblica italiana, ha fondato un’associazione per far conoscere la malattia e raccogliere fondi da destinare alla ricerca (www.progeriaitalia.org).

La you tuber aveva infranto la barriera dei 13 anni come aspettativa di vita media e nei suoi quindici anni ha vissuto la sua esistenza al massimo. I follower avevano riso, si erano emozionati, avevano pianto osservandola sfilare con abiti magnifici o scarrozzare con la sua auto giocattolo, sempre però con un atteggiamento positivo e coraggioso, di chi non si è mai tirata indietro ed ha vissuto pienamente la sua, seppur breve, esistenza.