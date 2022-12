Terrore sul volo per le Hawaii: 36 feriti, di cui 11 gravi, e pesanti danni all’aereo

Ascolta questo articolo

Almeno 36 persone sono rimaste ferite, tra le quali 11 in modo grave, dopo che un volo della Hawaiian Airlines partito da Phoenix e diretto ad Honolulu è stato colpito da una forte turbolenza. Tra le persone ricoverate in ospedale dopo l’atterraggio dell’aereo, anche un bambino di soli 14 mesi.

L’incidente è avvenuto sul volo HA35 domenica mattina, poco prima che l’aereo atterrasse all’aeroporto internazionale Daniel K Inouye di Honolulu, nelle Hawaii. A bordo dell’Airbus A330-200 c’erano 278 passeggeri e 10 membri dell’equipaggio, quando improvvisamente l’aereo ha incontrato una violenza turbolenza inaspettata, scagliando in aria le persone che non erano assicurate ai propri posti.

Un passeggero ha detto che le scosse sono diventate così forti che “stavano praticamente fluttuando dalle nostre sedie“, mentre la studentessa 18enne Jacie Hayata-Ano racconta che “Sembrava una caduta libera“, e che nonostante avesse legato due cinture di sicurezza, è stata sollevata dal suo posto dalle scosse. Kaylee Reyes ha detto che la turbolenza ha colpito senza alcun preavviso. Sua madre si era appena seduta e non aveva avuto la possibilità di allacciarsi la cintura di sicurezza. “È volata in aria ed ha colpito il soffitto“, racconta.

Dopo l’atterraggio del volo, poco prima delle 11, dei 36 feriti sono 20 le persone che sono state ricoverate in ospedale, tra cui il bambino di 14 mesi, tre membri dell’equipaggio ed un adolescente.Tra i 20 ricoverati, le cui condizioni variano da lacerazioni, lividi e nausea fino perdita di coscienza e ferite alla testa, 11 sono gravi ma non sarebbero in pericolo di vita, mentre nove si trovano in condizioni stabili. Diversi i danni all’interno dell’aereo, dovuti ad oggetti e persone che hanno colpito il soffitto del velivolo.

Dai primi riscontri, sembra che i piloti avessero acceso l’indicazione di allacciare le cinture, ma che non tutti i passeggeri avessero seguito l’ordine. Il National Transportation Safety Board degli Stati Uniti ha annunciato lunedì di aver aperto un’inchiesta sull’incidente. “Riteniamo che il volo possa essere passato attraverso un temporale, che potrebbe aver causato la grave turbolenza“, ha detto il meteorologo Genki Kino.