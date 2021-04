Terrore in autostrada: auto in fiamme esplode in Texas

Credeva che quel fumo denso proveniente dalla carreggiata fosse additabile a delle sterpaglie che bruciavano, mentre puro è stato il terrore di un automobolista che in Texas si è trovato ad assistere in diretta all’esplosione di una vettura. Secondo quanto riferiscono i media locali, Stepehen Daniel Patino, stava percorrendo l’autostrada quando ha visto delle fiamme in lontanza. Al suo passaggio ha rallentato per vedere che cosa stesse succedendo e riprendere la scena: in quel preciso istante si è reso conto che ciò che stava andando a fuoco era una vettura.

Quest’ultima è appunto esplosa con un botto tremendo proprio mentre Patino stava passando accanto, sulla corsia opposta. L’incidente che ha visto la vettura andare a fuoco sarebbe stato confermato anche dalle autorità locali, che informano di come il sinistro non abbia provocato feriti. Sono impressionanti le immagini che hanno diffuso le testate giornalistiche inernazionali: la notizia è stata ripresa anche da SkyTg24, che ne ha parlato sulle sue pagine online.

L’auto ferma sul ciglio della strada

La macchina andata a fuoco era ferma sul ciglio della strada: non si sa se all’interno ci fosse qualcuno, molto probabilmente su questi particolari si conosceranno ulteriori dettagli a breve. Tanto spavento c’è stato soprattutto per chi viaggiava sulla corsia dove l’auto è esplosa, in quanto le fiamme erano alte e l’esplosione è stata violenta.

Il video dell’auto in fiamme ha fatto il giro della Rete, diventando virale. L’incidente, sempre da quanto si apprende dai media, è avvenuto lungo la Higway 114. La polizia locale, insieme ai Vigili del Fuoco, è intervenuta poco dopo per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza la carreggiata. Diverse chiamate sono giunte alla centrale operativa del 911, il numero unico delle emergenze negli Stati Uniti.

L’incidente è avvenuto precisamente vicino a White Chapel Boulevard, località che si trova proprio nei pressi di Southlake. Non si sa con precisione che cosa abbia provocato il sinistro e saranno le autorità ad effettuare tutte le indagini del caso. Quello che rimane di questo episodio sono le altissime fiamme e il grande boato che ha distrutto il veicolo.