Purtroppo, ancora oggi, ci si trova a dover fare i conti con il problema del terrorismo. Specialmente in alcune zone del mondo eventi del genere sono all’ordine del giorno. Si tratta di quei Paesi particolarmente poveri, lasciati in balia del loro cupo destino e senza uno Stato centrale forte.

In queste condizioni è facile che prenda il sopravvento la criminalità organizzata che, composta da bande armate, continua a diffondere terrore. L’ultima tragica notizia è proprio di queste ore, un terribile attacco terroristico è avvenuto ancora un volta in quella zona e procurando tante vittime: ecco cosa è successo.

L’accaduto

Almeno 48 persone hanno perso la vita in 3 diversi attacchi armati. E’ successo in Nigeria, nello stato nordoccidentale di Zanfara, purtroppo non nuovo a tragici eventi di questo tipo. Secondo quanto rivelato dalle autorità locali, i terroristi si sono recati a decine in moto presso i luoghi degli attacchi, per poi iniziare a sparare a caso sulla folla.

Amiru Suleiman, il governatore del distretto in cui sono avvenute le aggressioni, ha rivelato che si tratta ancora una volta della criminalità organizzata locale, che negli ultimi mesi ha continuato a diffondere terrore con numerosi attacchi di questo tipo. Addirittura, da quanto risulta dalle stime ufficiali è venuto fuori che, solo nel 2021, il terrorismo abbia procurato in queste aree ben 2600 morti.

Purtroppo, in Nigeria la situazione terrorismo è molto precaria, sono anni che si susseguono tragedie del genere. Basti ricordare il noto gruppo terroristico Boko Haram, fondato anni fa con l’intento di creare una sorta di stato islamico nel nord della Nigeria e che, con questo intento, continua a seminare terrore nella popolazione. Purtroppo, nonostante la guerra aperta del Governo centrale al terrorismo interno, questa battaglia si sta continuando a protrarre troppo oltre nel tempo con conseguenze purtroppo nefaste per i civili.