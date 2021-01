Tempesta "Cristoph" si abbatte sul Regno Unito: 2.000 persone evacuate a Manchester

Le autorità sono inglesi sono preoccupate per il forte maltempo che si sta abbattendo su tutto il Regno Unito. La Gran Bretagna, infatti, in queste ore sta facendo i conti anche con un’altra emergenza, oltre a quella del Covid-19: si tratta della tempesta soprannominata “Cristoph”, che ha devastato nella notte tra il 20 e 21 gennaio la zona di Manchester. Qui si sono verificati allagamenti talmente tanto importanti, da portare all’evacuazione di 2.000 persone.

Il Premier Boris Johnson sta seguendo costantemente la vicenda e ha chiesto alla popolazione, lì dove possibile, di lasciare le proprie case e mettersi in salvo. La perturbazione con il passare delle ore si è sposata verso la parte centrale dell’Inghilterra, provocando danni anche in Galles.

Si temeva che anche Londra potesse essere colpita dalle forti piogge provocate dalla tempesta, ma qui non si hanno notizie di danni alle cose o alle persone. Comunque l’allerta nel Regno Unito è davvero massima. Tra l’altro i meteorologi avevano già avvisato la popolazione che, in questa settimana, il Paese avrebbe fatto i conti con una forte ondata di maltempo provocata appunta da questa tempesta, che si è rivelata essere una delle più forti degli ultimi anni. Alcuni edifici sono stati danneggiati, soprattutto a Manchester.

Un evento non raro nel Regno Unito

Secondo quanto riferiscono i media internazionali, questi eventi meteorologici non sono rari nel Regno Unito. La situazione, però, come già detto in apertura, non è delle migliori, in quanto il Paese sta facendo i conti con l’emergenza sanitaria provocata dal coronavirus Sars-CoV-2. Gli ospedali della stessa Londra ormai sono saturi e il 50% dei pazienti è ricoverato nelle strutture sanitarie proprio a causa del Covid, mentre molti mezzi di soccorso sono impegnati nel trasporto dei pazienti affetti dal Sars-CoV-2.

Una situazione che è diventata esplosiva con l’arrivo della tempesta. Si calcola che in media siano caduti 7 cm di pioggia, mentre in alcune zone questa cifra sarebbe arrivata addirittura a 20. Il Met Office ha lanciato l’allerta meteo massima, considerando un “pericolo per la vita” il fenomeno meteo che si è abbattuto sul Paese. Le autorità, incluso il Premier, continueranno a seguire la situazione.

Nella giornata di oggi 22 settembre, comunque, la situazione dovrebbe migliorare in tutto il Paese. Nelle prossime ore sicuramente a Manchester comincerà la conta dei danni provocati dalla tempesta. Le forti piogge si sono abbattute anche sulla piccola cittadina di Maghull nella contea di Merseyside. Colpite dal maltempo sono state anche le città di East Didsbury, West Didsbury e Northenden situate in Galles.