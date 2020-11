Telefonata tra i pescatori sequestrati in Libia e le rispettive famiglie

Cosa ne pensa l’autore

Francesco Pietro Chiarillo - La situazione è drastica. I contagi da Coronavirus continuano a salire e il Governo è impegnato già su questo fronte. Sarebbe però il momento di mettere una marcia in più per far riabbracciare alle famiglie i pescatori siciliani. Un colloquio telefonico non basta. L'Italia deve tornare ad essere una grande potenza in Europa e nel Mondo ed avere il dovuto rispetto.