Tel Aviv, un drone lancia bustine di cannabis dal cielo. La folla si precipita per recuperarle

La cannabis appartiene alle droghe leggere e sono molti coloro che ne fanno uso, anche in ambito sanitario, per trattare alcune patologie e disturbi. Nonostante questo, non tutti sono favorevoli a una legalizzazione della marijuana. A Tel Aviv, un gruppo di attivisti ha escogitato un metodo alquanto particolare e innovativo per cercare di rifornire più persone possibili di questa sostanza. Ecco la trovata, e cosa è successo.

A Tel Aviv, la ex-capitale dell’Israele, nella giornata del 3 settembre, la piazza centrale, ovvero quella di Rabin, è stata completamente invasa da una marea di bustine di marijuana che sono state sganciate grazie a un drone. L’iniziativa è ad opera di alcuni attivisti locali che, con questo gesto, hanno voluto dare dimostrazione al popolo israeliano della legalizzazione della marijuana.

Una iniziativa che è stata pubblicizzata dagli stessi attivisti su Telegram con il seguente messaggio: “È ora miei cari fratelli. È un uccello? È un aereo? No, è il drone verde, che distribuisce gratuitamente cannabis dal cielo. Godetevela miei amati fratelli, è il vostro fratello pilota che vi parla, assicurandoci che tutti ricevano un po’ di amore gratuito”.

Inutile dire che le persone che si trovavano nella piazza si sono precipitate immediatamente a raccogliere questi doni piovuti dal cielo. Le bustine sono state lanciate sulla piazza da quello che gli attivisti hanno già ribattezzato come drone verde, considerando che conteneva la marijuana. In seguito a questo fatto, la polizia israeliana ha deciso di arrestare i due piloti del drone, che hanno all’incirca 30 anni.

Inoltre, secondo gli agenti, distribuire in questo modo una sostanza che è considerata pericolosa è assolutamente illegale. Nello stato d’Israele è consentito l’uso della cannabis soltanto a scopo medico o terapeutico, mentre ne è vietato il consumo ricreativo, anche se ritrovarsi con un possesso di droga pari a 15 grammi non è considerato un reato perseguibile penalmente, secondo le norme vigenti.