Tanzania: turista americano muore affogato durante la proposta di matrimonio subacquea alla compagna

Il momento della proposta di matrimonio è considerato da molti importantissimo, e sono tantissime le persone che cercano di organizzare qualcosa di speciale che diventi poi una bella storia da condividere quando si racconta il momento del fidanzamento.

Un ragazzo americano ha pagato con la vita la scelta di fare una proposta subacquea in apnea alla sua compagna. La coppia, Steven Weber Jr e Kenesha Antoine, era in vacanza insieme in Tanzania, in un viaggio che Weber aveva deciso di rendere indimenticabile grazie ad una proposta di matrimonio unica.

La capanna affittata dalla coppia sull’isola Pemba è costruita sul mare ed ha una suggestiva camera da letto sotto la superficie dell’acqua, con finestre su tutte le pareti con vista oceano. È proprio da una ad una di queste finestre che giovedì scorso Steven ha chiesto a Kenesha di sposarlo, nuotando sottacqua con una mascherina e appoggiando sul vetro della finestra una nota scritta a mano e protetta da una busta di plastica trasparente in modo che lei, dall’interno della camera da letto, potesse vedere il suo messaggio.

“Non riesco a tenere il fiato abbastanza a lungo da poterti dire tutto quello che amo di te, MA tutto quello che amo di te lo amo sempre di più OGNI GIORNO”, spiegava la nota. “Vuoi diventare mia moglie? Sposami”, era la conclusione della nota.

La scena della proposta, filmata da Kenesha e condivisa sui media venerdì insieme alla notizia della morte di Steven, è ancora disponibile online, e mostra uno speranzoso ragazzo che, dopo aver fatto vedere la nota, apre la scatoletta di un anello di fidanzamento alla donna, mentre lei ride felice mentre riprende la proposta. È l’ultima volta che lei lo ha visto in vita, dato che non è mai riemerso dalle acque.

“Non sei mai emerso da quelle profondità, quindi non sei mai riuscito a sentire la mia risposta. Si! Si! Mille volte si, ti sposerò”, ha scritto la donna su Facebook, spiegando che negli ultimi giorni avevano vissuto insieme delle splendide esperienze, e promettendo eterno amore al suo mancato sposo.

Ancora non è completamente chiaro come l’uomo, che lavorava come assistente in un centro di riabilitazione per dipendenze a Baton Rouge, Louisiana, sia morto. Il Manta Resort, dove la coppia aveva affittato la capanna, ha commentato: “Le nostre più sincere condoglianze, pensieri e preghiere sono rivolte alla sua ragazza, alle famiglie e agli amici che sono colpiti da questo tragico incidente.” Il Dipartimento di Stato americano ha confermato che un turista americano è morto in Tanzania, senza però dare maggiori dettagli, mentre le autorità locali stanno ancora investigando la sua morte.