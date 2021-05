Il coronavirus Sars-Cov-2 non accenna a mollare la presa nel mondo, anzi, in alcune zone le infezioni sono tornate a crescere. In queste ore anche l’isola di Taiwan, che costituisce uno stato a sè, è sopraffatta da una nuova ondata di contagi che ha costretto le autorità locali ad emanare nuove restrizioni per fermare l’epidemia. Tutto sarebbe cominciato all’inizio di maggio, quando si è riscontrato un piccolo focolaio tra i dipendenti della compagnia aerea nazionale.

Da lì le infezioni si sono poi diffuse alle rispettive famiglie, che hanno contagiato amici e parenti. Nel giro di tre settimane le cifre dei nuovi contagi giornalieri hanno toccato le tre cifre, quindi da poche decine si è passati a centinaia di infezioni. Ciò ha costretto il Governo dell’isola ad emanare alcuni provvedimenti restrittivi, soprattutto quando diverse persone anziane sono state ricoverate a causa del Covid-19. I media internazionali riferiscono che le autorità non sarebbero riuscite a frenare il tempo il contagio.

Chiusi negozi e scuole

L’Esecutivo di Taiwan ha emanato il rischio di allerta 3 su una scala di 4. Questo vuol dire che la situazione è davvero seria. Chen Shih-chung, Ministro della Salute, ha annunciato l’immediata chiusura di negozi e scuole a Taipei e New Taipei, invitando la popolazione ad evitare viaggi e interazioni interpersonali non necessarie.

La gente sembra aver recepito le direttive, e questo lo dimostra anche il traffico della metropolitana, che ha registrato un calo del 60% dei passeggeri. La maggior parte dei residenti ha deciso quindi di rimanere a casa, effettuando solo attività necessarie alla vita quotidiana. Inoltre il Governo ha decretato l’uso obbligatorio della mascherina in tutti i luoghi pubblici, limitando ad un massimo di 5 persone le riunioni al chiuso e di 10 all’aperto.

Le nuove restrizioni riguardano 6,5 milioni di abitanti su un totale di 24 milioni. Secondo le autorità locali diversi casi sono anche collegati all’industria del lavoro sessuale, mentre il focolaio nato nella compagnia aerea riguarda attualmente l’85% del totale dei casi a trasmissione locale di Taiwan dall’inizio della pandemia.