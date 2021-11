Ci sarebbe un’incredibile svolta nel caso di Isabella Kalua, una bimba di 6 anni di cui si erano perse le tracce da agosto. Per il suo omicidio sono stati arrestati i genitori adottivi, Isaac e Lehua Kalua.

Secondo gli investigatori, i due avrebbero ucciso la piccola a metà agosto, denunciandone la scomparsa diverso tempo dopo, il 13 settembre, oltre a fornire una falsa deposizione. I coniugi, infatti, hanno testimoniato di aver visto la bambina, l’ultima volta ,la sera del 12 settembre, quando l’hanno messa a letto nella loro camera.

L’arresto

La Polizia di Honolulu e l‘FBI mercoledì 10 novembre hanno fatto scattare le manette per i due, attraverso un blitz avvenuto poco dopo le 7 del mattino. Dopo una disperata ricerca della piccola, con l’aiuto di centinaia di volontari della comunità, sono stati arrestati sia Lehua, che si trovava nella casa di famiglia di Puha Street a Waimanalo, sia Isaac, che era al lavoro nel cantiere navale di Pearl Harbor.

I resti di Isabella, che avrebbe compiuto 7 anni la scorsa settimana, non sono stati trovati anche se le ricerche continuano, ma per far scattare l’arresto gli inquirenti hanno trovato prove a sufficienza. L’inchiesta è durata 2 mesi, estrapolando filmati dalle videocamere di sorveglianza dei vicini negozi,ascoltando testimoni e raccogliendo materiali sulla vicenda.

La bambina è stata uccisa a metà agosto e i due assassini hanno avuto tutto il tempo di nascondere il cadavere della bimba, che ancora non è stato trovato. La polizia non ha comunicato quali prove e informazioni abbiano consentito di arrivare alla svolta sul caso. Il tenente Deena Thoemmes ha dichiarato che alcune delle informazioni potrebbero non essere rilasciate in questo momento perchè potrebbero danneggiare l’integrità delle indagini. Sia Isaac che Lehua sono in carcere senza possibilità di cauzione. La loro apparizione in tribunale potrebbe avvenire oggi.