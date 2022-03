Svizzera, muore Claudio Trussardi: un malore mentre sciava

Era partito all’alba da Clusone, un paesino nella provincia di Bergamo, Claudio Trussardi, un 74enne all’apparenza in gran forma. Era diretto insieme ad un gruppo di sportivi, sul Piz Usera in Svizzera,per una gita di sci alpinismo. Ad organizzare l’evento, il Cai di Clusione, nella sezione Rinoldo, al quale Trussardi era iscritto.

Purtroppo, dalla Svizzera, Trussardi farà ritorno senza vita, a stroncarlo un male improvviso proprio mentre era impegnato in una discesa.

L’accaduto

Quando era ormai a pochi mentri dal traguardo, all’improvviso Trussardi, sembra essere stato colpito da un malore che l’ha costretto a fermarsi ed accasciarsi a terra. A quel punto, sono intervenuti prontamente a soccorrelo, dapprima i suoi compagni di gita, i quali, seppur invano, hanno subito posto in essere tutte le manovre del caso per provare a rianimarlo.

Dopo una ventina di minuti sono intervenuti anche i sanitari del soccorso alpino svizzero in elicottero. Ma, nonostante l’impegno del medico che per circa mezz’ora si è impegnato con le manovre RCP, ancora una volta, per Claudio Trussardi, non c’è stato nulla da fare. Il 74enne è stato portato poi presso l’ospedale di Poschiavo.

Molto scossi i compagni di gita dei Cai di Clusone, che esprimono il proprio cordoglio per mano del presidente Claudio Ranza.

Sempre durante una gita, qualche giorno fa aveva perso la vita un 88enne che aveva lasciato la propria abitazione in mattinata, per recarsi sul monte Moregallo a Valmadrera, sul lago di Como. Non rincasando la sera, le figlie si sono allarmate e hanno chiamato i soccorsi che, prontamente, si sono attivati per andare alla ricerca dell’uomo. Purtroppo le preoccupazioni dei familiari si sono rivelate fondate, l’anziano uomo è stato ritrovato in un canale dove probabilmente era caduto.