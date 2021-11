Vi siete appena vaccinati contro il Covid e volete “festeggiare”? Il club Delicious di Gineva, in Svizzera, allora forse fa al caso vostro, almeno per chi ama le cose più “spinte”. Si, perchè l’attività offre gratis un rapporto orale con una prostituta a chi si è appena vaccinato contro il Covid da tre giorni. Basta presentare il certificato vaccinale con tanto di timbro del medico vaccinatore e voilà, il gioco è fatto. “Un vaccine antiCovid, une pipe offerte” – così recita lo slogan francese che appare anche sul sito web del club. In Italiano la frase suonerebbe più o meno così, “un vaccino per un pom…o”.

L’offerta è partita dal 13 novembre scorso e pare stia riscuotendo un certo successo. Il club ha preso questa iniziativa per ringraziare tutte quelle persone che, con grande senso di responsabilità verso se stessi e verso gli altri, hanno deciso di sottoporsi alla vaccinazione anti Covid. La proposta però riguarda i soli uomini, e non si capisce per quale motivo siano state escluse le donne. Dobbiamo precisare che la prostituzione, a Ginevra, e legale.

In passato anche il “cafè pipe”

Come fa notare Il Fatto Quotidiano, non è chiaro anche se l’offerta comprenda un rapporto intimo completo o solo la fellatio. Da tariffario il rapporto intimo completo dovrebbe essere compreso. Una variabile però di non poco conto sono appunto i tre giorni che devono almeno trascorrere per fare propria l’offerta.

Infatti è noto a tutti che i vaccini anti Covid possono avere degli effetti collaterali sia lievi che moderati, anche se non si tratta mai di nulla di grave. Il problema è che gli effetti post vaccino possono anche durare due o tre giorni, dopo dei quali appunto l’offerta del club non vale più. Saranno tutti fortunati a non aver nessun effetto i maschietti che decideranno di vaccinarsi?

Sicuramente troveranno la soluzione più utile a loro. Tra l’altro non è la prima volta che il Delicious, considetato il locale hot più “in” di Ginevra, effettua offerte di questo tipo. Alcuni anni fa ideò il “cafè pipe”, ovvero un’offerta che costava sugli 80 euro e che consisteva nel prendersi un caffè mentre una donna praticava appunto al cliente la fellatio.