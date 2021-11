Una terribile tragedia si è verificata in Svezia, precisamente ad Uppsala, dove un uomo di 80 anni è improvvisamente precipitato dal settimo piano di un edificio dove si stava tenendo un concerto omaggio degli Abba, la celebre band musicale. Nella caduta l’uomo ha travolto altre due persone, una delle quali è deceduta sul colpo. Queste ultime due pesone travolte avevano circa 60 anni. Al momento non è ancora ben chiaro che cosa sia accaduto, anche se la pista più seguito fino ad adesso è quella dell’incidente.

La Polizia è intervenuta subito sul posto per svolgere gli accertamenti di rito. Il dramma si è consumato mezz’ora prima dell’inizio previsto del concerto, presso la Uppsala Konsert & Kongress, un edificio moderno che in quel momento ospitava un migliaio di spettatori. Tanta la paura per chi ha visto cadere nel vuoto l’80enne che poi è schiantato al suolo colpendo appunto le altre due persone. Il fatto si è verificato nella serata del 2 novembre, così come spiega la Bbc.

Concerto cancellato

Il concerto previsto è stato cancellato dopo quanto avvenuto. “Il concerto di stasera ad Uppsala è stato cancellato con breve preavviso. Sfortunatamente, dobbiamo annunciare che è accaduto un evento terribile alla sala da concerto di Uppsala, quello che sappiamo è che qualcuno per ragioni sconosciute è caduto atterrando su altre persone. La polizia ha evacuato l’arena. Al momento non sappiamo molto di più, tutti sono sotto shock” – così ha scritto Mtlive, organizzatore dello stesso evento.

Gli accertamenti svolti sin qui dalle autorità, hanno comunque rilevato che si tratterebbe di un incidente: l’80enne si sarebbe sporto dalla balaustra che dà sull’atrio esterno, per cui avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduto di sotto. L’altra persona ferita non sarebbe in pericolo di vita e se la caverà.

La notizia ha destato sconcerto in tutta la Svezia ed è stata ripresa da molte agenzie di informazione nel mondo. Per motivi di privacy le generalità delle persone coinvolte, incluse quelle delle due vittime, non sono state rese note. Nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori particolari su questa tragedia.