Sunrise Project: via alla tratta aerea più lunga del mondo

Sydney–Londra; il collegamento di linea abituale, oggigiorno, prevede un solo scalo intermedio, a Singapore, impiegando due ore in più (tre nel caso di cambio aeromobile) rispetto al “Sunrise Project” di cui sono state comunicate le prime notizie. La tratta attraverserebbe mezzo mondo compiendo circa 19 ore di volo e 17.000 chilometri senza mai toccare terra, divenendo la linea aerea più lunga del pianeta.

Giovedì 14 novembre è partito il primo viaggio sperimentale, con 52 i passeggeri a bordo, dipendenti della compagnia aerea, accompagnati da scienziati e ricercatori per avere la situazione “sotto controllo”, ovvero per appurare se il corpo umano può e potrà reggere così tante ore di volo senza effetti secondari. Il viaggio si è concluso fortunatamente con successo in 19 ore e 19 minuti, dopo aver percorso 17.800 Km. Primo test di tre che la compagnia spera porterà alla creazione di linee regolari.

Oltre alle prove pratiche del volo, occorre scegliere il tipo di aeromobile con cui operare queste lunghe tratte dirette: sono già da tempo in corso verifiche per progettare aerei adatti a questo tipo di corsa ed alle esigenze di piloti e in generale dei dipendenti Quantas, nonché dei passeggeri.

Per la Quantas sarebbe un sogno che già aveva provato a sbocciare nell’agosto 1989 con un allora nuovo Boeing 747/400 (oggi conservato in un museo). A bordo 24 passeggeri e 7 membri dell’equipaggio per ridurre al minimo il peso e conseguentemente il consumo di carburante; il volo terminò con successo, ma non ebbe in seguito i requisiti e le prerogative necessarie per diventare un successo commerciale.

Un’altra tratta è stata già testata a fine del mese di ottobre, a bordo di un Boeing 787 Dreamliner, con 49 persone, partite da New York e dirette anch’esse a Sydney.

Entro fine del 2019 Quantas deciderà se attuare il suo progetto (realizzare e rendere regolari le due tratte che portano a Sydney) già dal 2022-2023.