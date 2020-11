L’Italia è da sempre un paese straordinario ricco di arte, bellezza, paesaggi, ma anche di piccoli borghi, aree e zone caratteristiche che fanno l’invidia di tutto il mondo. Non è un caso che molti turisti stranieri comprino casa in Toscana o sulle sponde del Lago di Como, proprio per il suo patrimonio e la sua storia. Per tutti questi elementi, l’Italia ha ottenuto un prestigioso riconoscimento da uno dei quotidiani britannici maggiormente apprezzati, ovvero il Sun.

Nella sezione del quotidiano dedicata ai viaggi, è stato indetto un concorso dal titolo Sun Travel Awards. Sono proprio i turisti inglesi, tramite una serie di categorie, tra cui Miglior crociera e compagnia aerea, a decretare, tramite un voto, ciò che apprezzano maggiormente stilando una lista e consegnando i premi. Nella categoria meta più apprezzata dell’anno a vincere è proprio l’Italia che butta giù dal podio gli USA.

Per la prima volta l’Italia ottiene questo ambito premio grazie soprattutto al suo patrimonio di bellezze artistiche e paesaggistiche. Un riconoscimento importante per il nostro Bel Paese considerando anche le difficoltà che sta affrontando, dal punto di vista turistico e non solo, per quanto riguarda la pandemia. I turisti inglesi hanno scelto proprio l’Italia per ciò che sa donare e offrire, a prescindere dalle normative legate al Covid.

L’anno 2020 è stato importante in quanto durante questo periodo ha cominciato a diffondersi un trend molto in voga, ovvero il turismo lento. Un modo di vivere il turismo diverso dal solito a contatto con la natura, con le tradizioni e gli usi tipici dei vari popoli e paesi prendendosi anche il proprio tempo.

I piccoli borghi, le zone caratteristiche, le vallate, le colline sono un modo per rimpinguare il turismo che ha sofferto e soffre tuttora moltissimo per via dell’emergenza sanitaria. Il premio, riconoscimento dell’Italia, è dovuto anche e soprattutto a questi elementi, a ciò che è in grado di donare proprio per il contatto con la natura e i prodotti tipici.