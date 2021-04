Sudan, agguato a padre Christian Carlassare: è il vescovo più giovane del mondo

Un agguato in piena regola è stato teso a padre Christian Carlassare, vescovo italiano appena eletto nella diocesi di Rumbek, in Sud Sudan. L’uomo è stato colpito alle gambe da alcuni colpi d’arma da fuoco esplosi da alcuni malviventi che si sono introdotti nottetempo nella sua stanza nel compound dove viveva. Un religioso che si trovava nella stanza affianco a quella del vescovo, si è affacciato in quanto voleva capire che cosa volessero quegli uomini da padre Carlassare.

“Un sacerdote che ha la stanza accanto a mons. Christian è uscito e ha chiesto cosa volessero quegli uomini dal vescovo eletto, ma il sacerdote ha ricevuto colpi di avvertimento per farsi da parte. Vista la situazione, mons. Christian ha cercato di rientrare nella sua stanza quando gli hanno sparato colpendo entrambe le gambe e le bande armate se ne sono andate” – questa è la nota che i Missionari Comboniani hanno scritto alla stampa internazionale.

Il vescovo più giovane del mondo

Christian Carlassare è il vescovo più giovane del mondo. Papa Francesco lo ha nominato l’8 marzo scorso vescovo e la sua ordinazione dovrebbe avvenire entro il mese di maggio 2021. L’uomo è un missionario italiano da tempo impegnato in Sudan per aiutare la popolazione. Sulla vicenda è intervenuto anche padre Fabio Baldan, provinciale dei Comboniani in Italia.

“Ho appena parlato con Christian, e ho informato la famiglia. Christian li aveva contattati personalmente per telefono. Christian mi ha chiesto di rassicurare tutti i confratelli che sta abbastanza bene; chiede la nostra preghiera non tanto per se stesso ma per la gente di Rumbek perché tanti stanno soffrendo più di lui” – così scrive padre Baldan sul profilo Facebook dei Comboniani Italiani.

Al momento non è dato sapere chi sia l’aggressore. La polizia sudanese ha fatto sapere di aver fermato 24 persone e nelle prossime ore verranno condotti altri arresti in modo da sapere cosa è successo nella chiesa cattolica della diocesi di Rumbek. Padre Carlassare ha perso comunque molto sangue e sarà trasferito a Nairobi, in Kenya, dove sarà sottoposto a una trasfusione. Il religioso è originario di Piovene Rocchette, in provincia di Vicenza.