Cosa ne pensa l’autore

Federico Sanapo - Queste notizie ci fanno capire di come è possibile creare fenomeni che solitamente avvengono in natura, anche in maniera artificiale. Tutto ciò serve per la sperimentazione. Si tratta, spesso, di eventi controllati che non provocano alcun danno. L'apprensione tra i cittadini è stata comunque davvero tanta. Tutto alla fine si è risolto comunque per il meglio.