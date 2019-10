Strage nella prefettura di Parigi: morte 4 persone

La paura del terrorismo torna a spaventare tutto il mondo. Tutto è accaduto nella capitale francese, vicino Notre-Dame, in prefettura. Il procuratore di Parigi, Remy Heitz, ha rilasciato un’intervista ai giornali affermando: “Sono in contatto permanente con la procura nazionale antiterrorismo ma in questo momento, è bene che sia la procura della Repubblica di Parigi a restare incaricata dell’accaduto“.

Un funzionario di polizia ha ucciso a coltellate alcuni poliziotti in servizio, i quali sono stati colpiti in due uffici al primo piano della prefettura. L’aggressore, una volta compiuta la strage, è arrivato in cortile, venendo poi fermato da un agente che lo ha ucciso a colpi d’arma da fuoco.

L’uomo, verso le ore 13, ha estratto un coltello in ceramica, non rilevabile dai metal detector, e si è profuso in fendenti letali, uccidendo quattro persone, tra cui tre poliziotti ed una donna. e ferendone un’altra, prima di essere abbattuto da un collega in servizio presso la prefettura di Parigi.

La polizia ha perquisito l’abitazione dell’uomo a Gonesse, in val d’Oise, e la moglie è stata successivamente fermata e trasportata in questura per l’interrogatorio. L’uomo – di 45 anni – avrebbe una tranquilla carriera alle spalle come funzionario del dipartimento tecnico, ed era totalmente insospettabile.

Nato a Fort-de-France, in Martinica, era affetto da una forma di sordità e comunicava con il linguaggio dei segni con la moglie che ha lo stesso problema. Sconosciuti sono ancora i motivi del suo folle gesto.

Fonti citate da “Le Figaro“, hanno riferito che l’uomo, 18 mesi, fà si è convertito all‘Islam. Dopo l’attentato, sul posto si è immediatamente recato il presidente Emmanuel Macron, che ha voluto trasmettere tutto il suo sostegno e solidarietà.

Il presidente, intervenuto sul posto, ha anche affermato che presto si farà chiarezza sui fatti accaduti e si indagherà su eventuali cellule terroristiche collegate all’accaduto.